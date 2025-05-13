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國1豪華休旅死亡車禍影片曝！駕駛疑發病　連跨4車道貼護欄開百米

記者張君豪／台北報導

國道中山高南下16.1公里內湖路段12日14時45分發生一起死亡車禍，一部黑色豪華休旅車行經該處時突然急轉彎向內側車道然後一路擦撞護欄，其他駕駛立刻打電話報警求助，警消人員到場後發現駕駛人倒臥車內失去意識，救護人員立刻將肇事駕駛劉男（60歲）送往內湖三軍總醫院急救，研判劉男疑因身體有宿疾，被救護人員救出時就陷入昏迷，到傍晚17時18分宣告不治。

▲12日下午國道內湖路段發生一起賓士大G休旅車自撞死亡意外。（圖／翻攝畫面）

▲12日下午國道內湖路段發生一起休旅車自撞死亡意外。（圖／翻攝畫面，下同）

 
▲12日下午國道內湖路段發生一起賓士大G休旅車自撞死亡意外。（圖／翻攝畫面）

劉男肇事過程被後車行車紀錄器完整拍下，後方駕駛見到劉男駕駛大型休旅車鬼切、橫跨4個車道進入車主的車頭前方，嚇得怒飆粗口「哇！X、真的假的」，肇事休旅車擦撞內側護欄後，以半邊車身騎上護欄狀態向前持續行駛約100公尺，因摩擦的關係不斷冒出白煙。

警方研判劉男可能因宿疾發作而肇禍，但仍待相驗釐清死因。國道警方呼籲用路人，上路時應隨時檢視自身身體狀況，駕車前應有充分休息，身體不適避免開車上路，一發覺身體有異狀，務必按下雙黃警示燈提醒周邊車輛，並趕緊停靠路肩打電話求援。

▲12日下午國道內湖路段發生一起賓士大G休旅車自撞死亡意外。（圖／翻攝畫面）

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