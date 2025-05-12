豐原私托爆虐童！女教保員抓頭狂搖惡行曝　小朋友怕大人碰

記者游瓊華／台中報導

台中市又爆發虐童案件，豐原區一家私立托嬰中心傳出一名陳姓托育人員對幼童施暴，包括抓住男童頭部瘋狂搖晃、拉扯拖行幼童，甚至在幫男童換尿布時，直接拉腳害男童倒頭栽，頭部重摔在地，累計有8位幼童受害，有幼童出現害怕大人碰觸的後遺症，事後陳女已經離開托嬰中心。市議員陳清龍接獲家長投訴，案件才曝光，家長也不滿，先前向社會局投訴，卻進度牛步，讓家長心痛不已。

▲豐原托嬰中心驚爆虐童案，一名托育人員對8名幼童施暴，甚至有幼童出現害怕大人接觸的後遺症。（圖／市議員陳清龍提供）



陳清龍也曝光多段監視器畫面，其中包括陳女在滑完手機之後，突然雙手抓住男童，不斷前後搖晃男童頭部，也有抓住男童肩膀瘋狂前後晃動；另外拍到陳女抓住男童拖行，之後幫男童換尿布時，無預警的拉住男童腳踝，害其倒頭栽重摔，頭部撞地。

社會局回應，獲報後已立即啟動調查，將檢視監視器畫面，並訪視相關人員盡速釐清案情；另也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助，同時也要求托嬰中心提報改善措施、加強管理。

社會局說明，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰。托嬰中心若涉及管理疏失，也可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。