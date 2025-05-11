淒涼！前三重警分局長賣場偷水果遭逮　昔因包庇賭場被拔官

▲板橋區某連鎖賣場8日發生竊案，竊賊竟是三重前分局長。（圖／翻攝threads／x_x_prodigalson）

圖文／CTWANT

新北市板橋區雨農路連鎖賣場8日發生竊案，74歲蔡姓男子竊取番茄和酪梨後意圖逃逸，遭店員攔下，警方獲報後連忙趕抵現場將他逮捕。竊嫌蔡男曾為三重分局長，在2006年因包庇賭場而遭降調，如今又因竊盜罪被逮，讓警界不勝唏噓。

據了解，蔡為警大46期畢業，曾為台北縣警局督察員，後任多個分局的分局長，2006年2月被調派至三重分局，卻在2006年遭政風室查獲包庇永和的職業大賭場，後確認他收受賭場賄賂77萬元，集體收受賄賂則高達1311萬元，因此被拔官降調至苗栗，從此在警界銷聲匿跡。

而蔡男於8日傍晚5時許，到雨農路賣場趁著尖峰時刻意圖偷竊，偷走酪梨和番茄後意圖逃逸，被店員攔下制止，雙方當街發生拉扯，警方到場依現行犯將他逮捕，並把帶回警局偵訊。

而直到做完筆錄，移送至新北地檢署偵訊時，蔡才透露自己曾為三重分局長，警方查核屬實後十分驚訝，全案則依竊盜罪送辦，昔日明日之星淪落至此，也讓警界不勝唏噓。

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