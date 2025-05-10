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通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市萬華區警方10日下午在東園街值勤的過程中，當街追捕一名通緝犯，並當場開了4槍示警。壓制成功以後，警方更在嫌犯的身上搜出安非他命，全案依毒品、妨害公務及通緝案等罪嫌送辦。

據了解，西園派出所的林姓員警在東園街46巷附近執勤時，發現一名男子帶著安全帽與口罩，神情慌張、形跡可疑。警方上前盤查，男子卻藉故稱在講電話拒絕配合。林員認出男子正是75年次的竊盜通緝犯蕭姓男子，對方見身份曝光隨即落跑。

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

林員不顧身上裝備沉重，以百米衝刺速度一路追逐約百公尺，至東園街一處巷弄內成功攔下。過程中，蕭嫌不僅揮拳攻擊警方，還試圖攀爬鐵欄杆逃逸。林員為防止其逃脫傷及無辜，當場拔槍喝令「趴下」，蕭嫌仍不配合，林員遂朝地面連開4槍示警，最終在優勢警力壓制下成功逮人。

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼萬華警方執勤時，抓到蕭姓通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方於蕭嫌右側口袋搜出一包二級毒品安非他命，將其依違反《毒品危害防制條例》、妨害公務及竊盜通緝罪嫌，移送台北地檢署歸案。

萬華分局強調，警方執法不容挑戰，民眾切勿心存僥倖，以身試法，警方也將持續強化查緝力道，守護市民安全。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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