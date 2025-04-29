通緝犯拒檢亡命狂飆！遭警開2槍爆胎仍脫逃　4小時後自首

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市街頭驚傳警匪追逐案件，警方於昨(28)日晚上在安平區攔查時，發現27歲遭通緝的楊姓男子駕車拒檢逃逸，員警隨即展開攔截並在過程中朝輪胎開了兩槍，最終在安南區尋獲逃逸車輛並於附近逮捕24歲許姓車主，晚間11時許成功策動楊男投案，全案依妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦。

▲ 台南市街頭昨(28)日晚間7時許發生一起警匪追逐案 。（圖／記者林東良翻攝）

28日晚間7時許，警方在安平區安億路與平豐路口執勤時，發現遭台南地檢察署發布通緝的27歲楊姓強盜通緝犯，駕駛一輛白色BMW並載著許姓男子。員警上前攔查時，楊男拒絕停車受檢並加速逃逸。

員警一路追逐至安南區觀海橋下橋處，此時楊男因路口紅燈而停車，員警多次口頭喝令楊男下車配合，但他仍拒絕聽從。考量現場狀況危及，員警立即朝車輛左前輪與右後輪各開一槍。然而楊男仍如亡命之徒，往安明路方向逃逸。

警方隨即通報實施攔截圍捕，最終在安南區安中路段尋獲該輛逃逸BMW，但車內人員已不見蹤影。警方持續搜索，在棄車地點附近草叢中發現24歲許姓男子，經查為該車車主，遂將其帶回管束釐清案情。

後經警方多方策動勸說下，楊男於當日晚間11時許主動投案。全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦，另通緝部分移送台南地檢署歸案。