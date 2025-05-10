台灣嘉義奮起湖「幸福米-精華面膜」 獲創新綠色技術金牌獎

▲▼ 嘉義奮起福榮獲東京國際發明展金牌獎SDGS「創新綠色萃取技術」讓幸福嘉義米登上國際 。（圖／奮起福企業有限公司提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年第三十九屆日本「東京創新天才國際發明展」於近日隆重登場，來自全球數十國的創新團隊齊聚一堂，競逐創新與技術的至高榮耀。來自台灣嘉義的品牌【奮起福米餅】，首度跨界合作美妝生技，與【美學權威】公司聯手推出的「創新綠色萃取：嘉義82號幸福米-精華面膜」，以優異技術與SDGS環保概念脫穎而出，榮獲本屆發明展──金牌獎榮譽，讓台灣精緻農業生技站上國際舞台。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，奮起福一直致力於讓米食更有趣，品牌曾獲三項國際食品大獎，並成為遊客來嘉義的必買伴手禮。此次以臺農82號「嘉義幸福米」為基礎，開發出具保養機能的米面膜產品，並在國際舞台上獲得肯定。特別感謝嘉義市政府黃敏惠市長用心推廣台農82號米，這款米是由農試所已故吳永培博士用心耗費11年光陰，辛勤研究才誕生的優秀育種成果，食味值媲美日本越光米、更具有對環境友善耐倒伏的特性，是由農民、研究單位、市政府共同打造出優質品牌「幸福嘉義米」的代表作。

奮起福在幾次國際參展過程中看到日本米面膜受到許多國際遊客的喜愛，於是思考如何打造出屬於台灣的米面膜，這次研發幸福米面膜是希望透過萃取技術來提升幸福米的價值，透過生技來萃取米發酵液、稻米酰胺、米糠提取液、米菁華等優質成分，讓農產品應用面更加寬廣及多元利用，提高米的附加價值，並實踐企業SDGS永續的發展的目標，很開心讓嘉義82號幸福米讓世界看見。

美學權威總經理陳鴻傑表示，此次產品研發特別感謝嘉義大學及生化系陳政男教授的技術協助，運用創新綠色萃取技術，成功從台灣嘉義82號米中萃取出富含胺基酸、維生素與類黃酮等珍貴營養成分。該技術採用環保友善的製程，不僅最大程度保留米糠中的活性物質，更大幅降低對環境的衝擊。以米精華為基底，結合米糠油與米釀酵母，開發出具備高效保濕與修護肌膚功能的多效面膜。更特別邀請網紅柯莉絲汀親赴日本協助宣傳，於展會現場親自為米面膜代言，並讓評審委員實際試用，獲得「媲美日本知名米面膜品牌」的高度肯定。此次亮相不僅成功吸引眾多國際買家關

注，也為團隊帶來莫大鼓舞，展現了美學研發與在地農產結合的無限可能。





從米餅創新到米面膜研發，奮起福與美學權威以嘉義土地為本，實踐品牌「在地共好、永續發展」的理念。此次在國際發明展獲獎，不僅是產品創新的肯定，更是讓世界看見嘉義米與農業轉型潛力的絕佳機會。稻米是土地的溫度。這次運用科技與創意，將這份溫度轉化為令人驕傲的創新成果，實踐SDG 9「產業創新與基礎設施」、SDG 12「負責任的消費與生產」、SDG 11「永續城鄉」等核心目標。將這份榮耀，獻給嘉義—讓世界看見嘉義的幸福與美麗。