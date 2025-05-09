快訊／高雄轎車疑鬼切迴轉！　機車騎士遭撞噴飛「傷勢不明」

▲白色轎車（紅圈）疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市大寮區鳳林三路9日晚間9點多發生一起車禍，根據目擊民眾的說法，一輛轎車疑似違規迴轉撞上一輛機車，機車騎士當場摔傷。目前救護人員已經前往處理，傷勢情況還不明朗，而詳細車禍情況，林園警方在記者出稿後才回應：「現場為自小客與摩托車碰撞事故 摩托車騎士輕微擦傷 消防隊現場初步包紮未送醫 酒測值均為0」。
▲黑色轎車疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）
▲白色轎車（紅圈）疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市大寮區鳳林三路9日晚間9點多發生一起車禍，根據目擊民眾的說法，一輛轎車疑似違規迴轉撞上一輛機車，機車騎士當場摔傷。目前救護人員已經前往處理，傷勢情況還不明朗，而詳細車禍情況，林園警方在記者出稿後才回應：「現場為自小客與摩托車碰撞事故 摩托車騎士輕微擦傷 消防隊現場初步包紮未送醫 酒測值均為0」。
▲黑色轎車疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）
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