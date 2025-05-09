　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄轎車疑鬼切迴轉！　機車騎士遭撞噴飛「傷勢不明」

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白色轎車（紅圈）疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區鳳林三路9日晚間9點多發生一起車禍，根據目擊民眾的說法，一輛轎車疑似違規迴轉撞上一輛機車，機車騎士當場摔傷。目前救護人員已經前往處理，傷勢情況還不明朗，而詳細車禍情況，林園警方在記者出稿後才回應：「現場為自小客與摩托車碰撞事故 摩托車騎士輕微擦傷 消防隊現場初步包紮未送醫 酒測值均為0」。

▲黑色轎車疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）

▲黑色轎車疑似違規迴轉，造成一名騎士受傷 。（圖／民眾提供攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因
「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名
快訊／「遭疑販售個資給罷團」三大電信深夜齊發聲明澄清
楊丞琳邊寫邊哭！　曝大S暖舉
拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

同居分手IG公審！21歲正妹怒PO「前男友個資」：整天約砲得性病

快訊／傅崐萁管家100萬元交保！要戴電子腳鐐　北檢說明原因

快訊／高雄轎車疑鬼切迴轉！　機車騎士遭撞噴飛「傷勢不明」

苗栗賓士男大罷免連署站前「燒胎」嚇壞女志工　檢方要辦了

苗栗男木棍猛砸大罷免宣傳車　檢2罪提公訴求處重刑、褫奪公權

桃機排班計程車碰撞租賃車害翻車3車連環撞　幸無人受困、原因待查

快訊／傅崐萁管家涉賄選遭通緝　7天投案上銬解送北檢畫面曝

新北媽返家途中嚴重事故！與同向汽車擦撞倒地　頭部重創命危

快訊／回家過母親節注意！國道1號4車追撞釀3傷　已回堵4公里

櫃姐悶殺6歲、9歲兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐身亡

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

伊能靜初見小哈利化妝 「該發生的還是發生了」

同居分手IG公審！21歲正妹怒PO「前男友個資」：整天約砲得性病

快訊／傅崐萁管家100萬元交保！要戴電子腳鐐　北檢說明原因

快訊／高雄轎車疑鬼切迴轉！　機車騎士遭撞噴飛「傷勢不明」

苗栗賓士男大罷免連署站前「燒胎」嚇壞女志工　檢方要辦了

苗栗男木棍猛砸大罷免宣傳車　檢2罪提公訴求處重刑、褫奪公權

桃機排班計程車碰撞租賃車害翻車3車連環撞　幸無人受困、原因待查

快訊／傅崐萁管家涉賄選遭通緝　7天投案上銬解送北檢畫面曝

新北媽返家途中嚴重事故！與同向汽車擦撞倒地　頭部重創命危

快訊／回家過母親節注意！國道1號4車追撞釀3傷　已回堵4公里

櫃姐悶殺6歲、9歲兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐身亡

桃園提延攬僑生駕駛計畫　勞動部喊卡！市府：尊重

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

同居分手IG公審！21歲正妹怒PO「前男友個資」：整天約砲得性病

「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩

快訊／傅崐萁管家100萬元交保！要戴電子腳鐐　北檢說明原因

門浯島城隍345周年遶境！3000信眾冒雨朝聖　縣長扛轎嗨翻街頭

民眾質疑「個資遭販售給罷團牟利」　三大電信深夜齊發聲明澄清

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

隱藏護理組藏身白沙媽隊伍　熱血護理師一走8年

社會熱門新聞

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」

即／「樋口飯糰」要搬了　里長曝店家新地點

漂亮女檢座王涂芝4度放行郭哲敏　獲輕判罰俸3月

國小女遭父亂倫又遇狼師　帶進圖書館性侵還拍片

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

新北媽返家途中與同向汽車擦撞倒地　頭部重創命危

朱亞虎尷尬認　忌妒應曉薇花集團錢

快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

更多熱門

相關新聞

高雄旅展登場　500展位祭暑假優惠

高雄旅展登場　500展位祭暑假優惠

2025高雄市旅行公會國際旅展今(9日)起，一連4天在高雄展覽館登場，此次匯集海內外機構、公司部門近500個攤位參展，瞄準暑假旅遊旺季商機，台灣虎航推出全航線單程799元起，五福旅遊祭出第2人報名最高減1萬元。而新台幣近期強勢升值，業者也推薦民眾可以趁勢換匯，預期這波旅遊盛況還會持續一陣子。

道交條例修法三讀！偽造車牌最重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

道交條例修法三讀！偽造車牌最重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

高雄變態男性侵小兄妹！判9年10月

高雄變態男性侵小兄妹！判9年10月

惡煞「槍抵頭」　5分鐘劫車畫面曝

惡煞「槍抵頭」　5分鐘劫車畫面曝

2煞闖工廠「槍指頭」劫車！老闆還原超悚驚魂

2煞闖工廠「槍指頭」劫車！老闆還原超悚驚魂

關鍵字：

車禍高雄大寮區交通事故雙黃線違規迴轉轎車機車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

女童躲展示櫃大便Uniqlo回應了

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

「國定假日增4+1天」三讀通過　粉專曝表決紀錄：民進黨全體反對

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面