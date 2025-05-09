快訊／高雄轎車疑鬼切迴轉！　機車騎士遭撞噴飛「傷勢不明」

2025高雄市旅行公會國際旅展今(9日)起，一連4天在高雄展覽館登場，此次匯集海內外機構、公司部門近500個攤位參展，瞄準暑假旅遊旺季商機，台灣虎航推出全航線單程799元起，五福旅遊祭出第2人報名最高減1萬元。而新台幣近期強勢升值，業者也推薦民眾可以趁勢換匯，預期這波旅遊盛況還會持續一陣子。