是枝裕和《Last Scene》「全程i16 Pro拍」　4K120 fps營造夢幻感

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 16 Pro上市後，能夠以4K 120 fps 的Dolby Vision 影片進行錄製，獲得創作者高度青睞，對此，在全球「Shot on iPhone」計畫中，蘋果發布了由日本導演是枝裕和所執導、同時全程以iPhone 16 Pro拍攝的劇情短片《Last Scene》，將透過細膩的鏡頭語言及iPhone獨特的自然色彩，創造出真摯感人的劇情短片。

▼是枝裕和透過iPhone16 Pro拍攝出《Last Scene》短片。（圖／蘋果提供）

《Last Scene》背景設定於海濱小鎮鎌倉，集結實力派演員《喜劇開場》仲野太賀與《舞伎家的料理人》 福地桃子領銜主演，以及是枝裕和導演御用演員中川雅也 （Lily Franky）、黑田大輔參與演出。是枝裕和導演運用強大的 iPhone 16 Pro 相機，以其獨特的自然風格，捕捉海岸小鎮空靈天際的色彩、動態與細節之美，以及演員臉上流露的複雜情感，創作出一部真摯感人的 27 分鐘短片。

《Last Scene》運用 iPhone 16 Pro 多項最新攝影功能，捕捉日常生活的真實之美，包括：

• 以 4K120 fps 杜比視界拍攝電影級慢動作場景，營造如夢似幻的氛圍，例如摩天輪場景中，一盒盛滿櫻桃色貝殼的相片膠卷盒掉落地面。

• 「電影級」模式為家庭餐廳場景加入美麗的模糊效果，呈現倉田與由比的初次登場。

• iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 新增的 5 倍望遠鏡頭，在由比從未來回到鎌倉海灘遠遠望著祖母的畫面中展現出色效果。

• 「動作」模式讓攝影師在移動拍攝時也能保有流暢畫面，例如倉田與由比奔向摩天輪的場景。

本片以「未來什麼會留下、什麼會消失」為主題，帶出一種苦樂參半的提問：我們的日常選擇如何影響未來？當科技與社會不斷演進，我們希望在 50 年後留下什麼？

導演是枝裕和表示：「我希望這部作品能夠真實、毫不修飾地捕捉日常生活中轉瞬即逝的瞬間，以及那些我們視為理所當然的珍貴事物。我心中構想主角從餐廳出發、前往鎌倉、再到摩天輪的旅程畫面，應該溫柔且充滿人情味。iPhone 的相機協助我為故事增添層次，在平凡之中展現不凡。」

本片主題曲〈Majide, sayonara baby〉由日本當紅音樂人 Vaundy 為影片量身打造，靈感來自穿越時空的主題；該曲也可在 Apple Music 上以「空間音訊」聆聽。還有是枝與 Vaundy 的特別對談，已於 Apple Music 節目《Tokyo Highway Radio》上架。