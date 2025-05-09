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速食店最新派對神器！肯德基推雞米花桶、本村炸雞賣BIG BOX

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「勁爆雞米花」5月13日起回歸。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

又有開趴神器！《ETtoday新聞雲》整理2大速食店最新「派對神器」，包括肯德基首度推出升級版「雞米花桶」，本村炸雞則有3款「BIG BOX」，一次滿足聚餐、派對、野餐與辦公室團訂等需求，5月13日起同步開賣。

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「勁爆雞米花」首度推出桶裝選擇。（圖／記者蕭筠攝，下同）

●肯德基
2022年停賣的超人氣點心「肯德基勁爆雞米花」，金黃酥脆外皮包裹著鮮嫩多汁的雞胸肉，搭配獨門香料層層入味，讓人一口接一口，且這次除了把經典包裝盒復刻回歸外，還推出全新升級規格「勁爆雞米花桶」，整桶裡裝滿雞米花，滿足肉肉控，5月13日起於全門市限時限量開賣。

肯德基「勁爆雞米花」單點售價49元、加購價45元；「勁爆雞米花桶」僅限單點售價145元；PK雙饗卡APP則推出「鹹甜派對」，內含勁爆雞米花桶1桶+原味蛋撻2顆，售價189元。

▲▼本村炸雞推出超狂派對神盒「BIG BOX、。（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出3款超狂派對神盒「BIG BOX」。（圖／業者提供）

●本村炸雞Bonchon
本村炸雞重磅推出全新派對分享系列「BIG BOX」，從口味到份量全面升級，一共有3款選擇包括「滿韓全腿餐」內含25隻炸雞腿；「韓聚派對餐」是經典韓式炸雞搭配人氣韓式炸物的經典組合；「酥炸大拼盤」從經典炸雞到各式韓式小炸物一盒全包，限外帶、外送，5月13日於全門市開賣。

售價分別為「滿韓全腿餐+可樂1.25L優惠價1688元」、「韓聚派對餐+可樂1.25L優惠價1488元」以及「酥炸大拼盤+可樂1.25L優惠價1088元」，

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