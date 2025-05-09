買房後還要付水池租金！襄澐建設隱匿供水資訊　總座2人詐欺起訴

▲消費者購買新屋後才發現，自來水要靠加壓設備供給，必須額外負擔設備使用或維護租金。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市襄澐建設公司前年推出新店區建案時，隱匿社區住戶需要靠加壓設備維持供水的資訊，2名住戶分別花了上千萬元買房交屋後，才被要求支付水池租金等費用，且設備所在土地不包含在買賣契約內，台北地檢署調查認為，建商故意隱匿足以影響購屋意願的重要資訊，9日依詐欺罪起訴襄澐總經理郭飛龍與工務經理張建男。

襄澐建設2022年7月3日起，在新北市新店區華城路興建19戶社區，當地因屬高地用水區域，無法正常供水，必須另外設置加壓設備，襄澐建設並與台北自來水事業處簽約切結，「交屋前，將加壓受水設備所使用之私有土地移轉所有權或設定地上權予用戶」，以保障用戶權益。

但是襄澐建設在銷售時，卻隱匿用水問題，相關文宣與不動產買賣核閱書中，也沒有記載加壓設備所在土地的所有權等事項，讓消費者以為，這個新社區跟其他房子一樣，有正常的自來水供應，張姓與黃姓買家各花1196萬、1388萬元購屋後，襄澐建設才在2022年12月11日要求支付水池租金等費用。

買家發現受騙後提告，襄澐建設總經理郭飛龍、工務經理張建男辯稱，有透過銷售中心告知狀況，但根據銷售經理和業務員證詞，襄澐建設透過不知情的銷售人員，傳遞「建商自行出資拉水線」的利多資訊，誘使並提高消費者購買意願，故意隱匿用水問題，直到消費者下訂、交屋後，才告知需要收取加壓設備使用及維護等租金費用，涉嫌詐欺取財罪。