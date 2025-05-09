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國防醫學院恐怖情人！　樓梯間性侵毆打前女友

國防醫學院發生恐怖情人案，被害人花花屢遭性侵、暴力事件，校方卻要她息事寧人。（圖／本刊美術組繪製）

▲國防醫學院發生恐怖情人案，被害人花花屢遭性侵、暴力事件，校方卻要她息事寧人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

創立於清朝末年的國防醫學院，建校甚至比黃埔軍校還早了20餘年，是我國軍事院校中歷史最悠久之學府，可是這所救人無數、培育眾多軍方和民間醫學人才的最高軍事學府，近年來卻爆發一件醫學系學生恐怖情人案件，校方被控刻意遮掩，竟勸被害女大生花花（化名）息事寧人，過程荒謬離譜，完全違背該校引以為傲的校風「博愛忠真」！

被害人花花和前男友阿民（化名）原本是校內人人稱羨的醫學系班對，孰料2016年交往期間，阿民多次對花花施暴，驚恐交集的花花嚇得趕緊分手，惱羞成怒的阿民不僅化身跟蹤狂，竟常趁四下無人之際對其施暴、甚至性侵，花花怒控「他曾多次掐我脖子、在我身上捏出瘀青痕跡，誇張的行徑班上同學都知道」。

花花淚訴，當初阿民以說清楚為由哄騙會面，竟在校內大樓的樓梯間對她性侵得逞。（圖／翁靖祐攝）

▲花花淚訴，當初阿民以說清楚為由哄騙會面，竟在校內大樓的樓梯間對她性侵得逞。

2017年2月6日，阿民以「說清楚」為由，約花花在校內某大樓會面，由於花花急於擺脫騷擾，且認為對方不會在校園內做出太過分的行為，於是答應會面，不料阿民仗著身高185公分的體型優勢，竟在校內大樓的樓梯間，對身高僅160公分的花花性侵得逞。

半年後，2017年9月8日阿民在體育課下課時間，竟在眾目睽睽下，將花花整個人舉起往地上重摔。隔週同堂體育課上，花花為避免再起衝突選擇早退，不料因此惹惱阿民，竟在上課時間衝向花花、企圖再次施暴，所幸立即被在場的3位體育老師壓制，花花才免於再次受傷，身心俱疲的花花瀕臨崩潰，開始尋求身心科醫師與校內心理輔導老師的幫助，她也向校方的性平會提出申訴，結果卻不了了之。

2021年畢業後，花花的惡夢還沒結束， 2024年7月花花得知阿民即將來自己隸屬的醫院受訓，為避免大學時期的噩夢重演，花花決心再次向校方提出性平，並且同時向阿民提出妨害自由、妨害性自主告訴，阿民也因此被調到高雄的軍醫院。

面對阿民的長期騷擾，花花於2024年7月對其提出妨害自由、妨害性自主告訴，士林地檢署也在今年1月3日招開第一次偵查庭。（圖／民眾提供）

▲面對阿民的長期騷擾，花花於2024年7月對其提出妨害自由、妨害性自主告訴，士林地檢署也在今年1月3日招開第一次偵查庭。

2024年12月，國防醫學院性平會結果出爐，認定性侵案成立，學校對阿民記2支大過懲處。士林地檢署則在今年1月3日召開第一次的偵查庭。身心受創嚴重的花花現在只盼司法不要像國防醫學院一樣，讓案子草草了事，希望能盡快還她公道，讓惡徒早日接受制裁，否則不知道未來還有誰會受害！

本刊致電阿民及國防醫學院，阿民表示，目前正積極配合調查，針對案件內容不願多做陳述，但他對性平調查公正性提出質疑，並表示已提出相關申訴。

國防醫回應，記兩大過是根據性平會建議所進行的懲處，後續會待司法結果出爐後，再審視是否追加懲處。對於校方不願積極配合調查的指控，國防醫則表示，根據現行法規，除非是收到正式函文，否則無法提供相關資料作為佐證，並非不願配合司法調查。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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