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台大女碩士生不倫已婚教授！　「射後滑手機」激怒她控騙砲無套

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲台大女碩士生因不滿教授男友「射後滑手機」，網路指控是台大狼師被判刑。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣大學女碩士生與已婚的台大研究所男教授，3年前陷入師生戀，撕破臉後女碩士生在網路上指控男教授為「台大狼師」，聲稱騙砲、無套性侵，並公開其個人資料。男教授提告，經台北地院一審判決，女碩士生因違反個資法等罪，遭判刑6月，得以易科罰金。

根據判決書指出，2021年9月女碩士生與男教授交往，2人在摩鐵發生關係後，因男教授事後滑手機引起女碩士生不滿，直言「把我當性器官飛機杯在用」，雙方因此爆發爭執。女碩士生隨後在某網站上發文，指控男教授騙砲、無套性交，並懷疑遭傳染性病，還公開男教授的個資。

男教授提告名譽受損，女碩士生被依妨害秘密及違反個資法等罪起訴。法庭上女碩士生辯稱所述內容均為事實，且男教授性行為時未使用保險套，違反她意願。她強調，所發布的文章目的是為了公共利益，希望提醒他人注意，但法院並未採信她的說法。

台北地院認為，女碩士生在網站上的言論不僅不實，且已對男教授的形象和名譽造成負面影響，判她6月徒刑，得以易科罰金18萬元。男教授認為判刑過輕提起上訴被駁回，全案仍可上訴。

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