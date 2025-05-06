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在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近期亞洲貨幣集體大漲，今（6）日在岸人民幣兌美元升至去年11月以來最高水準，日內漲近600點。

陸媒《華爾街見聞》報導，亞洲匯市過去兩天劇烈波動，離岸人民幣一度漲破7.20，港幣連續觸及強方兌換保證，台幣更是「歷史級別」的暴漲，兩天累計上漲超過9％。而大漲背後最直接的導火線是美國關稅談判的積極訊號。

對於後續人民幣的升值空間，民生宏觀邵翔認為，既然美國大幅加徵關稅時人民幣貶值有限，對談判出現緩和帶來的升值預期也應保持克制，更傾向於在7.10至7.20之間。

邵翔提到兩點，一是大陸央行的心理價位。從中國人民銀行6日公布的中間價來看，人民幣匯率定價還是主要錨定美元，干預市場的意圖並不明顯，當前的水準可能尚未觸及關鍵點位。而從近兩年的歷史經驗，7.1和7.0都是人行比較在意的水準。

二是人民幣相對於其他貨幣的變化。邵翔指出，人行可能需要控制人民幣相對於其他貨幣的貶值幅度，避免新的摩擦。以歐元為例子，當前歐元兌人民幣為8.21。極端情況下，人民幣相對歐元漲回4月10日前的水準（8.05），歐元和美元聯繫緊密，在歐元和美元穩定在當前的水準的情況下，對應的美元兌人民幣大致為7.07。

民生宏觀認為，中長期，亞洲貨幣的集體「異動」可能反映了匯率範式的變化訊號，這也意味著美元的壓力將會是結構性的。分析稱，人民幣的匯率模式是「限制波動+限制金融機構參與」，通過中間價引導、離岸市場干預等手段降低人民幣波動率的機制。

民生宏觀續指，由於貿易盈餘掌握在人行和央企手中，大陸境內金融機構參與有限，人民幣匯率對沖的負面循環較小。但管制下存在明顯離岸和在岸的區別。

「離岸體量小，流動性在中國獨有的長假期間容易出現問題，導致大漲大跌」，民生宏觀說，而每當假期結束後，官方干預和在岸機構的介入會讓波動率下降，回歸正常交易。

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