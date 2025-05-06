快訊／新北女掉落淡水河！無呼吸心跳命危　救起緊急送醫

▲淡水河婦人墜河救起無呼吸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局停車場後方的淡水河水域，6日下午1時許，有遊客發現一名女子在水面載浮載沉，警消獲報派出搜救艇下水救人，下午2時許，60多歲婦人被救起，經現場救援仍未恢復心跳，緊急送往淡水馬偕醫院，目前仍在搶救中，警方目前在婦人身上已找到身分證件，正聯繫家屬中，以釐清墜河原因。

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