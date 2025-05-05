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她美食街用完餐暫離「碗裡被加不明液體」　網驚：才不敢中途離席

有民眾分享隻身去美食街用餐完畢，暫時離開位置上廁所，回來後竟發現碗裡被家不明液體，但不少過來人推測是清潔人員，也有許多人表示一個人去美食街完全不敢中途離席。（示意圖非當是美食街／報系資料照）

▲ 示意圖，非當事美食街。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

有民眾分享隻身去美食街用餐完畢，暫時離開位置上廁所，回來後竟發現碗裡被加不明液體，但不少過來人推測是清潔人員，也有許多人表示一個人去美食街完全不敢中途離席。

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台灣許多百貨公司、大賣場或醫院都附有美食街，會以開放式座位讓民眾自行選位、坐下用餐，通常也有清潔人員隨時收盤子或整理座位。近日有民眾上網抱怨，去百貨地下美食街用餐，吃完後暫時離開位置去上廁所，回來發現碗裡被加入不明液體，讓她感到噁心；但一些網友分析一個可能，還有人直言自己絕不敢中途離席。

昨（4）日一名女網友在網路論壇Dcard以「吃完的午餐的碗裡被人隨便加不明物」為題發文，她一開頭就勸大眾在外吃飯暫時離席，真的要小心自己的食物，因為她去百貨地下美食街吃飯，吃完後去了一趟廁所，回來位置竟發現空碗被加了不明液體，讓她看了非常反胃。

原PO也說，看到碗裡的不明液體後，連喝一半的咖啡也不敢喝，所有東西放在托盤拿去回收。對此，原PO表示自己不理解，為何有人會往別人餐牌理亂倒東西，即便她的餐盤已經是吃完的狀態，她猜測對方可能懶得倒廚餘，就隨意倒在就近的空盤。然而她自認東西還在位置上，代表只是暫時離席，痛批「往別人餐盤倒東西就是缺德行為」。

貼文底下釣出不少有遇過類似經驗的人，紛紛留言安慰她，「我之前就遇過，東西吃到一半，因為餐點有漏，我去拿比較晚才補上的東西，回來時發現清潔人員站在一旁，猶豫著該不該收」、「有一種可能是，清潔人員以為你不要了，就把其他人的湯倒進去，想說等下一塊收拾，結果沒想到你回來了，就不敢過來了」、「百貨公司的美食街因為客人多，常有這種情況，我覺得你不用太緊張」。

另外還有部分網友對於原PO敢暫離位置很震驚，「我自己去美食街吃飯還真的不會中途離席，都是吃完才走」、「我是完全不敢離席後 又回來吃…」、「怎麼會有人一個人在美食街吃一半東西放著離開，誰會做什麼都不知道欸」、「都吃完了就收一收直接去廁所，暫離回來你哪知道位置上的東西被多少人碰過」。

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