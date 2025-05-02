心情不好持刀砍北市府大門　莽男下場要關10個月

記者黃翊婷／台北報導

有多項前科紀錄的工人阿嘉（化名）去年2月間因工作不順，酒後心情不佳，竟拿著在垃圾桶撿到的菜刀衝去台北市政府，持刀揮砍大門，最後被駐衛警及保全壓制才停手。台北地院法官日前審理此案，並依犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，判處阿嘉有期徒刑10個月。

▲阿嘉持刀衝到台北市政府鬧事，下場要入監服刑10個月。圖為台北市政府。（圖／ETtoday資料照）

判決書中記載，阿嘉因工作不順，酒後心情不佳，竟在去年2月間帶著從垃圾桶撿來的菜刀，跑到台北市政府西大門鬧事，他先是用腳踢踹玻璃大門多下，接著拿起旁邊的盆栽、磚頭狠砸，再持刀揮砍，導致大門、告示牌、盆栽損壞。

更誇張的是，當時駐衛警與保全先是隔著玻璃門出言制止阿嘉，接著駐衛警打開大門，阿嘉竟立刻上前持刀追砍，直到菜刀被駐衛警用警棍擊落，他才被眾人合力壓制在地，不再抵抗。

台北地院法官認為，阿嘉為了發洩個人不滿情緒，竟持刀鬧事，增加執行維護機關駐地安全職務之公務員死傷的風險，他的行為不應寬縱，考量到他終能坦承犯行，態度尚可，但過去有多項前科，素行非佳，最終依犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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