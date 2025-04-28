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硬上女網友！約泡溫泉說好「沾一下」竟反悔　碩士男被告下場曝

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子硬上女網友，遭判4年6月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／基隆報導

基隆一名碩士男，約女網友到溫泉會館休息，女網友只同意他用生殖器沾一下下體，結果男子竟硬上，女子事後報警驗傷提告並出示錄音，基隆地院依強制性交罪，判男子期徒刑4年6月。

判決指出，蔡男2024年3月15日，在交友軟體認識一名女子，邀請她一同前往陽明山遊玩，隨後到休閒會館泡溫泉，蔡男違反女子意願發生性行為。

女子表示，跟蔡男出來玩不是同意跟他發生性行為，蔡男也回答他知道，只是想休息，所以才前往溫泉會館，不過進到房間後被摸胸部，明確告知只可以摸，不可以發生性行為，但蔡男突然脫掉內褲說只會用生殖器沾一下下體，她有同意但明確表示不可以發生性行為，沒想到蔡男硬上，等蔡男泡澡出來後她就打開錄音蒐證，搭捷運回家時想想還是報警，到醫院採驗後做筆錄，後來蔡男轉360元給她，她也不知道這金額怎麼來。

蔡男否認強制性交，稱女子都沒有拒絕，反而表現得很愉悅，後來還一起去洗澡一起離開，把她載到捷運站有轉帳計程車錢給她，但覺得雙方不適合，就封鎖她的IG，認為是沒有依約定載她回家、封鎖IG讓她不開心，或她想要通過提告拿錢等原因誣陷。

法院審理時，根據錄音蔡男提到「剛剛不是說，就是說沾一下嗎」，女子則稱「一下？那就沾一下嗎？那就放進去好幾下？我就跟你說了不要」等，認為蔡男趁機違反女子意願發生性行為。

法院審酌，蔡男與女子僅為初次見面網友，竟為滿足一己性慾，違反女子意願，對其為強制性交，蔡男始終否認犯行且未賠償，基隆地院依強制性交罪，處有期徒刑4年6月。

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