快訊／行刑式槍殺前妻！凶嫌畫室2樓自戕腦死　今器官衰竭不治

▲新北市板橋區男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查，陳女遺體於板橋殯儀館進行相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區文聖街27日發生命案！35歲謝姓男子試圖挽回擔任畫師的陳姓前妻，雙方發生爭吵，謝男一怒之下竟持槍朝陳女頭部射擊，當場將陳女擊斃，隨後他持槍自戕被送醫後已腦死，29日上午8時45分因器官衰竭，由院方宣告不治。

警方27日凌晨2時50分左右接獲報案，板橋區文聖街發生緊急事件，趕抵現場後發現，35歲陳姓女子在2樓臥室內，頭部中槍倒臥血泊之中，一旁的謝男則是自戕失去意識，趕緊將人送醫搶救。

警方初步調查，死者陳女是一名畫師，與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課，謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科，案發前謝男曾在超商購買啤酒。

據了解，謝男、陳女2024年7月結婚，但婚姻生活維持不到一年，2025年3月就因謝男有暴力傾向而簽字離婚，但離婚後2人仍同住於畫室2樓。命案發生前10分鐘，陳女曾傳訊給好友，透露又與前夫發生激烈爭執，好友擔心出事便聯繫陳女胞妹、報警處理，不料，仍阻止不了憾事發生。

檢方27日下午在板橋殯儀館針對陳女遺體進行相驗，其致命傷在額頭處的槍傷；至於謝男則是受有太陽穴槍傷，送抵醫院時遭宣告腦死，29日上午8時45分謝男因器官衰竭宣告不治。

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