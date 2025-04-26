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社會 社會焦點 保障人權

他被詐團騙錢　怒告人頭戶求償85萬卻敗訴！原因公布

記者黃翊婷／綜合報導

一名投資人前年10月間誤入詐騙集團陷阱，損失75萬元，憤而決定對提供人頭帳戶的小清（化名）提告求償75萬元，再加上10萬元精神慰撫金。然而，雲林地院法官認為，投資人應該向「指示匯款的人」提告求償，日前裁定駁回他的告訴。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲投資人被詐團騙錢，向提供人頭帳戶的小清提告求償，卻被法院裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

投資人在判決書中主張，小清明知不能將銀行帳戶、網銀帳密、網拍平台帳密隨意交給他人使用，仍為了獲取3500元報酬，將名下2個帳戶交給詐團使用；詐團取得帳戶資料之後，便以投資獲利等理由，誘導他匯款75萬元，結果錢一轉進該帳戶，隨即被詐團成員轉移，他驚覺受騙，憤而決定對小清提告求償75萬元，外加10萬元精神慰撫金，共計85萬元。

小清則辯稱，當時他以為帳戶是交給正當化妝品公司經營網拍平台使用，錢是投資人依照詐團成員指示匯入帳戶的，他與投資人並無給付關係，況且在此案當中，他根本沒有拿到任何報酬。

雲林地院法官認為，投資人主張小清應當返還75萬元不當得利，但從此案看來，兩人僅有履行關係，並無給付關係，參照最高法院109年度台上字第2508號、112年度台上字第540號判決意旨，「被指示人只能向指示人行使不當得利返還請求權，而不得向非『致』其財產受損害之受領人請求」，也就是說，投資人只能向「施以話術詐騙，並指示其匯款之人」請求返還無法律上原因所受之利益。

至於精神慰撫金的部分，法官表示，被害人僅在人格法益、身分法益受侵害時，才能請求非財產上之損害賠償，也就是精神慰撫金，但本案的投資人是因為財產權受到侵害，與民法第195條第1項所列之權利或人格法益無關，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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