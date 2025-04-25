台積電徵「語文專才」待遇曝光！網一看：台灣的肝很好用

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電徵才了！近日台積電貼出「技術員／工程技術員（語文專才）」的徵才資訊，學歷只要是高中、高職以上，且德文、英文檢定達標準，基本上就可以線上應徵，若錄取，經過一至兩年的訓練後，則會被派任指定海外廠區兩年以上。

台積電近日貼出「技術員／工程技術員（語文專才）」的徵才資訊，其工作地點在台灣，求職者可以依照自身的語文長才選擇相對應的職缺，包含德文專才的技術員、工程技術員，以及英文專才的技術員、工程技術員。

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德文專才的技術員，將配合海外廠的建設與運作，使用指定語言協助廠區當地人才培訓工作，此職缺採四班二輪制，日班總月薪32K，夜班總月薪43K，另有分紅獎金，會依照表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪75萬元以上。至於另三個職缺的待遇，也同樣如此。

▲台積電開職缺。（圖／翻攝自台積電官網）

這四個職缺的要求一共有6項：

1. 高中(職)以上畢業，不限科系



2. 德文專才：德文檢定至少B1；英文專才：多益成績660分以上



3. 細心、團隊溝通能力、自我學習能力、邏輯思考能力



4. Office 基本操作



5. 無經驗可，有相關經驗者尤佳



6. 報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上

語文專才的徵才訊息曝光後，也引起網友熱烈討論，「台灣的肝很好用，一起出國到國外」、「語文專才也不容易」、「年薪75萬約23K美金，奴」、「建議先打聽一下當地物價」、「高中生過去拿綠卡，讚啦」、「文組可以去了」。