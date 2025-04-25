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Google2024年「移除4.15億詐騙廣告」　撒1.6億3大面向積極堵詐

記者蘇晟彥／台北報導

根據內政部統計，台灣人平均每天因詐騙事件損失超過4億，積極打詐、阻止詐騙蔓延成為全台關注議題，對此，Google 25日舉辦「Google 亞太區防詐論壇」，揭露在2024年廣告安全報告成效，已經移除4.15億詐騙相關稿告、檢舉率下降90%，停權超過3,920萬廣告用戶，將透過「AI工具」、「清晰政策」及「夥伴關係」3大面向，並在亞太區斥資1.6億（500萬美金）進行堵詐，盼讓所有使用者能在受到信任、安全的環境下使用網路。

▼Google舉辦「Google 亞太區防詐論壇」，揭露在2024年成效及2025年計畫。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Google打詐 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣人「詐騙金額」屢創新高，根據內政部統計，在2024年平均每天都有4億金額產生，對此，《ETtoday新聞雲》日前舉辦「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，廣邀各產業代表共同參與，攜手分享實務經驗與防詐作為，打造跨界聯防的新起點。而Google也在25日與數發部舉辦「Google 亞太區防詐論壇」，將透過3大策略「AI工具」、「清晰政策」及「夥伴關係」積極進行防詐。

本次記者會由Google台灣區總經理Tina、數發部部長黃彥男出席，Tina指出本次論壇選在台灣舉辦，是因為近年台灣在亞太地區的成功案例很多，將持續在防詐議題扮演關鍵角色。對此，她也揭露Google在2024年廣告安全成效上，已經移除4.15億詐騙相關稿告、檢舉率下降90%，停權超過3,920萬廣告用戶。

她也表示，網路詐騙是一個不斷演變的手法，因此Google在這次論壇上提出防詐策略三大面向，將從策略核心包含善用AI進行偵測與打擊、建立清晰且持續更新的廣告政策，以及結合多方利害關係人的合作力量。此外，面臨AI時代， Google大量投入機器學習和AI模型，能在偵測與打擊詐騙上更快速、大規模執行。2024年，AI系統貢獻了97%的發行商網頁處置行動成效。

對此，數發部部長黃彥男指出，透過與平台合作，尤其在網路廣告平台上，假冒名人廣告已下降逾95%，投資詐騙廣告下降近90%，顯示平台詐騙廣告量有顯著下降，但防詐需要政府、平台、金融機構、執法單位、數位創作者、非營利組織等多方協力合作，透過資訊交換、公開對話、共同行動來應對挑戰。

此外，Google也將在台灣、澳洲、新加坡及泰國推出一款「防詐手遊—ShieldUP」，靈感來自於台灣手遊人口眾多，盼能透過遊戲的方式加強民眾對於詐騙的警覺心。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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