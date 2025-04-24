好食好事基金會攜手晶睿通訊　結合食農青創提倡永續

▲好食好事基金會連續兩年攜手全球智慧安防領導品牌「晶睿通訊」共同響應2025世界地球日，實踐社會共好及低碳生活。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

全球氣候變遷與永續議題備受關注，好食好事基金會連續兩年攜手全球智慧安防領導品牌晶睿通訊，響應2025年地球日主題「Our Power, Our Planet」。本次活動於晶睿通訊總部舉行，以「由小改變，累積大影響」為精神，透過「綠色市集」與「永續對話」雙主軸，集結企業、社區與永續行動者，凝聚共創永續未來的力量。

值得一提的是，活動現場邀請到六個由好食好事基金會輔導的食農創生團隊，共同參與此次綠色市集。他們代表著台灣在地農食文化、環境友善與社會創新的多重價值。其中，「乙木羊鮮羊奶」以友善畜牧方式提供無污染鮮奶，展現對動物福利與環境保護的重視；「長城食堂」融合傳統飲食智慧與惜食理念，推廣減廢與食材溯源；「泉發研茶」以有機耕作與公平貿易守護台灣茶山的生態；而「順成油廠」堅持傳統工藝，推動零廢棄製程與支持在地永續農業；「天香羊肉爐」攜手小農，透過低食物里程打造永續餐飲新體驗；「阿瑋米香」致力於復興台灣米食文化，將在地好米轉化為天然健康點心。

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好食好事基金會副執行長林薇真活動上表示，「地球日提醒我們，每個人與每個組織都是永續的重要推手。很高興再次與晶睿通訊合作，攜手六大理念契合的永續品牌，讓永續從理念實踐成生活行動。」晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥則指出：「今年地球日主題 Our Power, Our Planet 正呼應晶睿通訊一貫秉持的團隊精神與企業文化。我們深信團隊的力量能驅動真實改變，過去幾年持續以實際行動落實永續理念，從結合社區安全與科技的『安全地圖』專案、推動全球員工參與的減碳競走賽，到節能產品的規劃與導入，積極將永續精神融入日常營運與生活實踐之中。」

▲好食好事基金會副執行長林薇真於「永續對話」講座中，以「三餐與地球的距離：當科技走進永續飲食」為題，分享永續飲食的實踐策略，並鼓勵與會者從日常生活開始實踐環境友善。

此次活動不僅彰顯企業與非營利組織協力推動永續的實際成果，也展現好食好事基金會在食農教育與社會創新上的深耕成果，進一步擘劃台灣邁向「處處有好食」的願景。透過綠色市集、品牌展出與社區交流，共同點燃更多人心中對永續生活的期待與行動力。