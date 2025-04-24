「100隻哆啦A夢」降臨台北華山！12米巨型公仔、秘密新道具亮相

▲《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》6月28日至9月15日在台北華山登場。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

哆啦A夢粉絲準備手刀衝！在香港掀起熱潮的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》終於確定來台，今年6月28日至9月15日在台北華山登場。除了有超過100個立體造型的哆啦A夢，還有12米高超巨大充氣哆啦A夢首次現身，全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」也會亮相，主辦公布展覽亮點，預售票在4月28日開賣。

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▲特展將解鎖全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」。（圖／聯合數位文創提供）



亮點1：秘密道具亮相

哆啦A夢總是能從肚子的「四次元口袋」，拿出各種新奇有趣、天馬行空的「秘密道具」，解救大雄與他朋友們的困境。此次展覽也特別解鎖全新秘密道具「100%朋友召喚鈴」，能將遠在各地的好友召喚來身邊。至於為什麼哆啦A夢會拿出這項道具呢？主辦單位保留伏筆，等到正式開展走進展場，就能共同揭密。

▲作家「藤子・F・不二雄」當年埋首的工作室，首度在台復刻公開。

亮點2：藤子・F・不二雄復刻工作室，首度在台公開

哆啦A夢的誕生地！作家「藤子・F・不二雄」當年埋首的工作室，首度在台復刻公開，帶領觀眾從作者視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿，如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

▲展區精心打造「100%微型劇院」。

亮點3：「100%微型劇院」沉浸式體驗



展區精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映日本團隊專為台灣製作的原創短篇動畫，透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，還有結合3D光雕投影單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，走進微型劇院，彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

▲▼透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，還有結合3D光雕投影單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」。

亮點3：巨型漫畫牆、四次元口袋

自1970年首篇漫畫誕生，而後改編成電視、電影動畫至今，哆啦A夢是日本最多集數的人氣作品之一，在台灣也熱播超過30年。展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物躍出紙本呈現。

▲▼巨型漫畫牆、長篇電影牆。（圖／聯合數位文創提供）

還有「哆啦A夢的道具空間」，一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹，一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。

▲還有「哆啦A夢的道具空間」，一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中。

另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物，精選巨幅場景牆，讓觀展者共同回味經典，重新感受感人又精彩的精彩篇章。

▲現場也有珍貴手稿。

亮點4：上百隻造型哆啦A夢與他的朋友們



超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台，無論是大笑、生氣、沮喪、貪吃或耍小聰明的豐富表情，特別包括變成紫薯的哆啦、變成狸貓的哆啦、塗了狼人乳霜的哆啦、機器雪人造型的哆啦、吸血鬼裝扮的哆啦等。

▲▼超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台。



亮點5：12米高超大充氣哆啦A夢空降華山

帶著紅色帽子、手拿畫筆的漫畫家造型哆啦A夢，被放大再放大，以近4層樓高的震撼比例，矗立台北華山烏梅劇院前廣場，遠看或近拍都超吸睛。

▲超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台。

亮點6：限定周邊

特展從香港進口多款周邊商品，更規劃台灣站限定商品，只有在展覽內才買的到。實用小物摺疊傘、玩偶鑰匙圈、展覽限定公仔、精美麻將組與潮流帽T等各項精選商品，每樣都別具特色，等粉絲親自挖寶。

▲特展也規劃台灣限定商品。

《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展 台北站》由聯合數位文創主辦，協力單位包括AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International，將於4月28日於udn售票網、Klook 開放預售，預售優惠單人票400元，5月5日起開放全通路預售購買。此外還有展覽限量特典套票、雙人紀念實體套票、好朋友套票等豐富組合。

▼《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》6月28日至9月15日在台北華山登場。（圖／聯合數位文創提供）

