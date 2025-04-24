魔法牙醫假看診助700陸客來台賣淫　院長、執行長與2醫師移送北檢

▲潘姓院長凌晨移送北檢，漏夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

台北市魔法牙醫診所涉嫌以推動醫療國際化名義，在半年內協助近700名陸客以看診名義申請入境，但這些陸客實際上是來台非法打工、賣淫。台北地檢署23日指揮移民署、調查局等單位，兵分9路搜索後，約談潘姓院長、旅行社負責人等12人，隨後診所潘姓院長、陳姓執行長及2名醫師被移送北檢漏夜複訊，訊後2名醫師20萬元交保。

據了解，位於中山區的魔法牙醫為經營醫療旅遊市場，向衛福部申請加入「台灣醫療及健康產業國際化暨醫療服務國際化轉型計畫」會員機構，涉嫌先透過對岸旅行社向陸客收款，再透過佑金旅行社、飛向旅行社接洽，讓陸客以矯正、治療牙齒兼旅遊的方案來台，並偽造不實病歷紀錄，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

這些來台的陸籍「病患」中，有不少人趁著來台期間非法打工，還有部分女子堂而皇之賣淫，直到被查獲在台從事與申請事由不符的行為，才引起主管機關注意。目前衛福部現已將魔法牙醫從國際轉型計畫中除權，但估計從2022年12月到2023年5月間，有近700名陸客因此順利申請入台。

台北地檢署23日指揮移民署北區事務大隊台北專勤隊、南區事務大隊台南專勤隊以及調查局台北市調處，搜索魔法牙醫、佑金旅行社、飛向旅行社等9處地點，並通知潘姓女院長及旅行社負責人等10名被告和2名證人到案，全案朝違反《兩岸條例》意圖營利使大陸人民非法入台，及《刑法》偽造文書等罪嫌偵辦。