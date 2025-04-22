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快訊／康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

記者柯沛辰／綜合報導

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，不料車隊22日行經彰化縣埤頭時，遭遇轎車逆向撞擊，導致7名學生受傷，其中1人重傷昏迷，對此，校方晚間發出最新聲明，將緊急調整後續行程，事故發生班級學生由家長帶回，其餘學生則改路線走安全自行車道，繼續完成典禮。

肇事蕭姓男子是冷氣工，疑似疲勞駕駛恍神，開轎車逆向衝撞車隊，酒測值為0。蕭男供稱是「撿東西」釀禍，但因離開醫院後一度失聯，傍晚被彰化縣警方依準現行犯逮捕，以釐清案情。

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷，蕭姓駕駛到案了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷，蕭姓駕駛一度失聯，被警方逮捕到案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方晚間發布聲明指出，重傷昏迷的顏姓男學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍須在加護病房觀察狀況，再決定後續治療方式；2名外傷較重的學生，經家長同意，由救護車轉送北市的醫院治療；1名學生留院觀察是否有腦震盪症狀，已轉診回北市的醫院；3名學生經醫師處置後，搭車隨隊到下榻飯店。

校方表示，除受傷學生外，其餘師生接續騎乘或乘車至今日下榻飯店，本校下午已派輔導老師前往會合，將進行團體輔導及個別輔導。另外，校內召開緊急應變會議後，後續行程處理方式如下：

一、事故發生班級學生明日（4/23）由家長帶回返家休息。

二、其餘學生後三天行程調整方式：

4/23全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，
導師可多關心學生的心理狀況。

4/24更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程。

4/25更換騎乘路線，走安全的自行車道為主，繼續完成典禮。

▼康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

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