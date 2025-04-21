從傷害到釋懷！士檢「修復式司法」　助彼此走出陰影重建信心

▲士檢檢察長張云綺（前排左4）、主任檢察官盧惠珍（左3）、犯保士林分會主委林志銜（左5）出席修復促進者訓練活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署積極推動修復式司法，讓衝突雙方能在安全、真誠的對話中理解彼此情緒與傷痛。曾辱罵護理師的阿明（化名）誠摯道歉，護理師小詠（化名）從憤怒走向寬恕，完成動人的和解。士檢表示，修復式司法不是輕輕放下，而是勇敢面對，今年截至3月底已辦理13件案件，持續為社會傷口注入修復力量。

阿明曾是叱吒商場的老手，退休後卻因病纏身、情緒低落，在一次門診過程中，因不耐久候脫口辱罵了護理師小詠。小詠事後滿腹委屈，她說，自己平日白天在醫院照顧病人，晚上還得回家照顧病重的父親，早已身心俱疲，沒想到還得面對來自患者的羞辱。這一罵，讓她幾乎失去了繼續工作的信心。

所幸，透過士林地檢署導入的修復式司法機制，雙方在修復促進者的協助下得以冷靜溝通。阿明在面對面的對話中深刻反省、坦誠道歉，小詠也從憤怒中走向理解與寬恕。她說：「我願意放下傷害，繼續做一位能照亮他人生命的白衣天使。」

士林地檢署張云綺檢察長自2010年即投入修復式司法試行方案，至今不遺餘力推動。她表示，修復式司法強調的不只是法律責任，更是傷痛背後的情感修復，幫助被害人走出夢魘，也讓加害人真正明白責任與悔意，「讓正義不只冰冷制裁，而是真誠回應。」

▲士林地檢署檢察長張云綺積極推動修復式司法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了培養更多具備專業素養的修復促進者，士檢今年截至3月底已辦理13件修復案件，並於4月21日與犯罪被害人保護協會士林分會攜手舉辦「修復促進者精進訓練」，邀請盧惠珍主任檢察官與廖怡婷律師擔任講師，結合法理與實務案例，深化與會者對修復式司法的理解。

課程最後，張檢察長也親自講解最新打詐法規，強調全民防詐的重要性，期許參與者成為打詐尖兵，守護社會安全網。

士林地檢署以行動實踐人本司法，用修復代替對立、用理解取代對抗，讓法律不只是冰冷的制度，而是真誠與希望的橋梁。