血汗大愛！劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

▲大愛劇組的趙姓男子疑因疲勞駕駛，逆向猛撞20輛汽機車，造成一名女子身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市三重區正義北路4月1日晚間6時許發生一起死亡車禍。一名趙姓男子開著小貨車行經該處時，疑似因打瞌睡精神狀況不佳，整輛車失控逆向撞向路旁停放的自小客車，波及3部自小客車與17輛機車，隨後撞到一名恰好站在轎車旁邊的59歲李姓女駕駛，強大撞擊力道造成李女當場無生命跡象，緊急送醫仍不幸往生。肇事的趙姓男子也被起底，其為大愛劇組的美術組工作人員，疑似因不堪連續長時間工作，不慎在開車時睡著釀禍，而事發後清晨完成交保，竟還被劇組抓回繼續趕工拍戲。

據了解，大愛劇場近期籌備開拍新戲「接住流星的人」，由導演王重正擔任製作人，今年2月12日開機後，也如火如荼地進行劇組拍攝，但還未到殺青日卻傳出慘案，劇組內的趙姓美術組員4月1日晚間6時許開著小貨車行經新北市三重區正義北路時，卻疑似因長時間疲勞不慎睡著，整輛車當場失控逆向暴衝連撞20車，更直接將暫在轎車旁的一名59歲李姓女駕駛當場撞飛，傷勢嚴重，緊急送醫仍不幸往生。而其副駕駛座的王姓同事也同樣因疲勞而睡著，直到事故發生後被強大撞擊聲響驚醒，才驚覺發生憾事。

然而誇張的是，肇事的美術組趙姓駕駛事發後被依過失致死罪送辦，其2日凌晨交保後，竟被直接抓回劇組繼續進行美術陳設。而當其返回劇組完成美術陳設後，2日上午還得現身板殯處理車禍後續事宜，在員警的陪同下進入相驗室，更得直接面對被害家屬的憤怒，無辜遭撞死的李姓婦人的弟弟眼見趙男現身，對著毫無防備的趙男直接就是一拳，力道之大讓趙男眼鏡直接掉地，對著他怒吼：「一條人命就沒了，揍他一拳都是便宜他了」。

▲趙男保釋後立即返回劇組上工，後來到殯儀館相驗時，遭被害人家屬追打。

據悉，該劇組通告單與文字通告均為12小時，但實際上美術陳設、造型服裝與製片人員工時均超過12小時。有知情人士指出，單以造型服裝來說，至少得在開拍前半小時至一小時至梳化地點就位，大隊收工後還要清洗整理、製片人員得負責整個劇組雜務與便當；其中美術陳設因經費不足，無法再聘請助理，且陳設道具預算疑似低於市價，光是找到適合道具的額外奔波忙碌時間幾乎難以計算。

知情人士指出，儘管劇組表定為拍六休一，僅有一周因為趕進度為拍七休一，4月1日事發當天為休假後的上工日，但美術陳設是否真能如期休息，仍是很大一個疑問。而當天劇組一早7點半就集合，8點開工，直到晚間近8點多左右才收工，當天工時就幾乎長達13小時。

事發後，儘管製作公司有派人至警局了解情況，後續也有幫忙將肇事的趙姓男子保釋出來，其家人也幫忙安排律師處理後續相關事件，但製作公司堅稱絕對不會停拍，「不會因為目前的狀況停止拍攝」。

對此，王重正回應表示，發生車禍的確實是劇組的工作人員，「但發生這種事情誰也不願意，能做的都會幫忙做。」不過針對該工作人員是否在保釋後，隨即返回劇組繼續進行陳設一事，王重正否認此事。王重正指出，影視產業的人員很多，但不認識的人也很多，網路上的相關PO文者多可能不清楚實際狀況，「但一切均按照規定處理，至於車禍的結果還有待檢警單位來公布釐清。」

▲大愛劇場開拍新戲「接住流星的人」，還未殺青卻爆出劇組人員過勞車禍，不慎撞死路人。

王重正強調，此次車禍事故原因並非是因過勞所致，礙於偵查不公開原則，相關細節也僅有當事人與檢警知道，他指出，劇組工作人員的上下班時間一切均依法依規，「沒有過勞的狀況」。他表示，目前劇組工時約分3階段，依照演員、工作人員等均有不同時數，但一切均按照合約走，「不然勞檢每天都來，合約簽的都非常清楚，該下班就下班，基本上沒有過勞的狀況，不然我們也會被罰」。

本刊也致電大愛電視台詢問相關狀況，在表明身分與來意後，大愛電視台客服原先說可以回答記者問題，不須轉接相關窗口，惟當記者實際詢問後，客服隨即表示他僅能回答節目表與播出時間，相關問題可以寄客服信箱回應，他會盡速轉達，而當記者追問剛才不是說能回答，為何現在不行，還是能否轉接相關窗口時，客服僅表示，轉接窗口需要經上級同意，且此次事件並非大愛電視台所為，為外包製作公司，相關問題可以寄信至客服信箱詢問，他會盡速轉達。

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