陸高速公路「突破大洞」　貨車摔入彈飛「駕駛當場身亡」

▲路面上破了一個大洞，導致嚴重車禍。（圖／翻攝微薄）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國道309線一處路段16日凌晨發生路基塌方，導致多輛汽車追撞，共造成2人死亡。其中一名死者的子女控訴，事發已4天，爸爸的遺體還躺在殯儀館，竟沒有任何政府部門與他們聯繫。

根據《大風新聞》報導，其中一名死者的子女表示，他父親今年55歲，是河北邢台人，事發當時駕駛貨車途徑長治市，「4月16日凌晨1點40分左右，我父親開車路過微子鎮石匣村附近路段，路面突然塌陷，車輛墜落又被彈起來，我父親被甩出駕駛室，車毀人亡。」

▼貨車受損嚴重，駕駛當場身亡。



死者的子女強調，他的父親是正常行駛，不存在超載問題，「這是道路安全問題造成的，大坑直徑4米多，挺深的。那條路是國道，現在已經封路，不讓行駛，已經發了通告。」

死者的子女說，現場有4輛車遇險發生事故，造成多人傷亡。

死者的子女強調，事發已過去4天，父親的遺體還在殯儀館，但到目前為止，沒有哪個政府部門與家屬聯繫善後，「沒有人告訴我們該怎麼辦！」

長治市公安局潞城分局交警大隊證實，這起事故是他們在處理，具體情況還在調查中，「什麼原因、怎麼樣造成的，具體的細節都是我們事故科在負責。」

交警大隊說，現在正在調查階段，應該還沒有通報，「等我們事故科出正式的結論。」交警大隊還說，事發路段不能通行，現在正在修路，應該是潞城區這裡的路政部門負責維修。

