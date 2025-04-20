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黃仁勳2天快閃中國　陸媒爆：未與DeepSeek梁文鋒會面

▲▼上海市長龔正（右）會見輝達總裁兼首席執行官黃仁勳（左）。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲上海市長龔正（右）會見輝達執行長黃仁勳（左）。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者董美琪／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束了為期兩天的中國行程。根據中國媒體報導，黃仁勳此行在北京與上海分別與中國官員會晤，但並未與人工智慧（AI）新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒見面。

黃仁勳此次訪中，正值美國政府加強限制輝達AI晶片對中出口之際，引發外界關注，包括DeepSeek在內的中國AI企業，未來能否取得符合規定的晶片備受矚目。

中國《第一財經》19日引述知情人士透露，黃仁勳行程中並未如外界傳聞與梁文鋒會面。不過，從與官員交流的情況來看，儘管面對複雜局勢，輝達仍展現持續支持中國AI產業、堅守服務中國市場的態度。據悉，這次國務院副總理何立峰和上海市市長龔正，分別在北京與上海接待了黃仁勳。

此外，英國《金融時報》早前援引消息人士指出，黃仁勳在北京亦與輝達在地客戶，包括梁文鋒，就開發符合中美規範的新一代晶片進行交流，但此一說法尚未獲得官方證實。

美國因應國家安全，自2022年禁止輝達最先進AI晶片輸出至中國，防止技術流用至軍事領域。輝達隨後推出降規版H20晶片，目前為唯一符合規範可銷售中國的產品。

但近期美中貿易緊張升溫，美國進一步要求，未來輝達出口H20晶片需申請許可證，且無設定期限。市場預測，此舉恐將導致輝達本季營收損失高達55億美元。

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