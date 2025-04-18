黃仁勳見上海市長龔正　承諾「以最好方式服務中國市場」

▲輝達執行長黃仁勳（左）與上海市長龔正（右）會見。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

美國針對輝達（NVIDIA）H20晶片售中祭出管制後，輝達執行長黃仁勳17日旋風式訪問北京，強調輝達將堅定不移服務中國市場。今天，黃仁勳又赴上海，與上海市長龔正會見，並強調中國市場對輝達十分重要，「輝達將以最好方式服務中國市場。」

根據上海市政府官方帳號「上海發布」消息指出，龔正18日會見黃仁勳一行，期間黃仁勳強調中國市場之所以對輝達十分重要，不僅只是因為體量巨大，而是因為中國擁有優質的客戶群體和良好產業生態，過去深耕中國市場，使得輝達業務蒸蒸日上。

黃仁勳指出，上海擁有良好的營商和產業環境，是輝達重要研發基地。「輝達遵從各國法律，也秉持對中國市場的承諾，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務。」

龔正表示，歡迎輝達等全球知名高科技企業把握中國超大規模市場和上海擴大高水準對外開放的機遇，匯聚全球資源要素，加強與本地企業深度合作，共創科技發展美好未來。

龔正允諾，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業實現更好更大發展。

▼中國貿促會會長任鴻斌17日在北京與黃仁勳舉行會談。（圖／翻攝央視新聞）