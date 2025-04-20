「雙罷劫」負責人徐尚賢被羈押禁見！認了代簽罷免提議

▲徐尚賢坦承代簽罷免連署。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

罷免行動「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢18日被帶回調查、19日被法院裁定羈押禁見，在社會上引起討論。對此，法院對此也給出理由，徐尚賢在接受訊問時，承認罷免提議人名冊上的簽名，並非提議人本人所簽署，而是由他或志工代簽。

根據裁定內容，被告徐尚賢接受訊問時，承認罷免提議人名冊上的簽名，不是提議人本人簽的，而是他本人或罷免志工代簽。徐尚賢雖然否認有非法蒐集個資或偽造文書的惡意，但根據證人、物證等資料，足以認定他涉嫌違反《個資法》和《刑法》偽造文書相關罪名，嫌疑重大。

▲徐尚賢坦承代簽罷免連署。（圖／記者賴文萱翻攝）



從被扣押的兩支手機裡的LINE聊天內容和證人證詞來看，確認被告有刪除對話紀錄的行為。徐尚賢在偵訊時也坦承刪除個資檔案，和檔案紀錄一致。此外，被告還指示其他同案被告如何面對檢調詢問，有串供行為。

由於案情尚未釐清，加上現在通訊手段方便，考量到被告已有滅證、串供的情況，若交保在外，恐怕會影響偵查。因此，法院認為僅限制住居或交保不足以確保調查順利，決定自114年4月19日起羈押2個月，並禁止接見、通信及收發物件。