高雄「雙罷劫」負責人遭聲押　爸衝雄檢開嗆：非法逮捕、無保放人





▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢日前突遭上銬逮補，19日遭聲押。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

文／CTWANT

發起罷免民進黨立委黃捷、許智傑的「高雄雙罷劫連署總站」，18日遭調查局搜索，罷免黃捷行動領銜人黃晃枝、罷免許智傑行動領銜人朱磊因涉嫌偽造文書等罪名，遭移送高雄地檢署調查。訊後，朱磊以15萬元交保，黃晃枝無保請回；而總部負責人徐尚賢則在當日下午被帶走訊問。檢察官19日下午複訊後，晚間8時向法院聲請羈押。徐尚賢爸爸晚間也現身地檢署外，大喊「非法逮捕」、「無保放人」，更拉高分貝質問：偽造文書是江洋大盜嗎？

檢調偵辦罷免冒名連署案，18日搜索高雄「雙罷劫」連署總部。罷免領銜人朱磊、黃晃枝被約談，同日約下午5點聲請法院同意核准，再核發搜索票，搜索雙罷劫負責人徐尚賢住處，並以涉犯偽造文書等罪強制拘提徐尚賢到案，訊問後黃獲無保請回、朱則以15萬元交保。

不過在徐尚賢遭移送地檢署複訊後，19日晚間，徐尚賢父親晚間與10多名支持者一同現身地檢署外，集結高喊「非法逮捕」、「無保放人」，並質問：「兒子已經進去24小時仍沒結果，檢調到底問出什麼東西了？」

徐父告訴媒體，檢調到雙霸劫總部搜索令他意外，因為兒子做事認真，執著做好罷免工作，要從選民手中收回一份份將資料，但無法每份都篩選。還拉高分貝質問：「偽造文書是江洋大盜嗎？還要上手銬？」顯然不滿18日警方對待兒子的方式。更怒嗆如今還有匪諜、詐騙、殺人甚至分屍案，「這麼多件不辦，就辦中華民國憲法賦予人民選舉、罷免權？」

高雄地檢署則表示，檢方受理民眾提出偽造文書告訴，及接獲中央選舉委員會向最高檢察署告發後，發交雄檢偵辦。案經多方蒐集事證後，檢具各項證據向台灣高雄地方法院聲請搜索票核准。檢方複訊後，朱磊以15萬元交保，黃晃枝則無保請回；至於徐尚賢，檢察官19日下午複訊後，晚間8時依違反個人資料保護法及刑法行使偽造文書向法院聲請羈押。

延伸閱讀

▸ 富二代男友人找上門！交往8年女友竟介紹自己是舅舅 結局超悽慘

▸ 離職當天買60張彩券送同事「每張都中獎」 她笑：全公司都好嗨

▸ 原始連結