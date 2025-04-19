陸男幫小狗辦「滿月宴」　遭當地官方調查：違背道德良俗

▲店舖老闆幫小狗舉辦「滿月宴」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北武安一家店鋪的老闆因為愛狗，在日前高調替自家新出生的小狗舉辦了「滿月宴」，現場敲鑼打鼓，非常熱鬧。不料，活動竟引起不少網友的不滿，甚至當地政府也出面指控相關行為「違背道德良俗」，約談了當事人並展開調查。

相關影片上週在網路上流傳，引起不少討論，有很多人認為新奇有趣，也有人認為是奇葩炒作。

從影片畫面中可以看到，一家車飾店的門口搭起了充氣拱門，並打出「恭賀某某車飾愛犬滿月宴」的橫幅，現場敲鑼打鼓，載歌載舞，場面熱鬧，吸引了不少人圍觀。

▼現場非常熱鬧。（圖／翻攝微博）



狗主人任先生表示，影片是真的，因為他家的狗出生滿月，他愛狗，為圖喜慶熱鬧，就在4月16日為狗舉辦了滿月宴，流程跟小孩子辦滿月差不多，並非炒作。

對於網上的討論，任先生說，辦滿月宴實際並未收取禮金，只收了一些朋友給狗送來的骨頭、雞蛋、火腿腸等，也未大辦宴席，只準備了花費不到200元的大鍋菜，目的還是因高興圖個熱鬧。

不過，上團城鎮人民政府工作人員卻表示，該行為違背道德良俗，已介入調查並約談當事人，認為其做法「不太合理」，並對當事人進行了教育勸導。