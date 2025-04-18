宜蘭反詐績效亮眼案件減少23％　警局長劉炯炫籲全民合作

▲▼宜蘭縣警察局長劉炯炫（圖左2）要大家一齊打詐。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

警政署為加強民眾防詐意識，推出「打詐儀錶板」，而宜蘭縣警察局去（2024）年8月起，積極宣導反詐騙資訊。數據顯示，宜蘭縣今（2025）年1至3月受理詐欺案件668件，較去年同期的870件減少202件，減幅達23%。財損金額也持續降低，顯示推廣成效顯著。

宜蘭縣警察局局長劉炯炫表示，打擊詐騙犯罪需要政府與全民通力合作，警局將持續強化情資整合與跨縣市聯防機制，加速打擊詐騙機房及人頭帳戶集團。他呼籲民眾遇到疑似車手，可填寫「打詐儀錶板」舉報，撥打165反詐騙專線或110報警，共同打擊犯罪。

內政部警政署為加強民眾防詐意識，推出「打詐儀錶板」，每日發布全國詐騙案件數及財損，並分析數據，揭露詐騙集團最新手法，期望全民共同提高警覺，建構防詐網絡。

宜蘭縣政府警察局自去（2024）年8月推出「打詐儀錶板」後，積極宣導反詐騙資訊。數據顯示，宜蘭縣今（2025）年1至3月受理詐欺案件668件，較去年同期的870件減少202件，減幅達23%。財損金額也持續降低，顯示推廣成效顯著。

警政署於4月1日實施「公私協力，百斬計畫獎5萬專案」，鼓勵全民抓車手。宜蘭縣警局近期協同民眾主動出擊，成功緝捕1名面交車手，攔阻新臺幣300萬元詐騙款項。此外，警局在查訪潛在被害人時，配合誘捕車手，順利逮捕犯嫌，並擴大追查上游集團共犯。