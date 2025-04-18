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每14件詐騙就有1名軍人受害　金門軍警聯合宣導防詐觀念

▲▼ 金門縣警局與金防部烈嶼守備大隊，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲金門縣警局與金防部，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

為有效防範日益猖獗的詐欺犯罪，保障國軍官兵財產安全，金門縣警局與金防部烈嶼守備大隊攜手合作，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會。由縣警局局長黃壬聰親率防詐宣導團進入營區，透過專題講座與實務案例分享，加強官兵識詐、防詐與阻詐的觀念與應對能力。

▲▼ 金門縣警局與金防部烈嶼守備大隊，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會 。（圖／記者潘鳳威攝）

本次活動由部隊主官(管)與警政單位代表共同進行交流座談，並進行防詐宣誓，展現軍警攜手打擊詐騙犯罪的堅定決心。刑事警察大隊大隊長吳易泉於現場進行識詐專題演講，詳細解析針對軍中人員的高風險詐騙手法，包括假投資、虛擬遊戲詐騙及假中獎通知等類型，並強調「凡談及金錢，即有詐騙之虞」的關鍵警語。

根據統計，金門縣在2024年發生的詐騙案件總計396件，其中軍人被詐就有29件，約佔7.3%，也就是每14件之中就有1件是軍人遭詐騙，財損總金額約新臺幣560萬元；2025年迄今軍人遭詐欺案件已受理9件，財損金額約新臺幣162萬元；其中軍人遭詐類型仍以「假投資」詐騙最多。

黃壬聰表示，為守護金門地區國軍財產安全，警方結合軍中各單位舉辦識詐宣講活動，期望藉由每次宣講，持續提升官兵對各類詐騙手法的認識與警覺，建構更完善的防詐應對機制。

▲▼ 金門縣警局與金防部烈嶼守備大隊，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲▼ 金門縣警局與金防部烈嶼守備大隊，於今(18)日共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會 。（圖／記者潘鳳威攝）

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