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金門男急性心肌梗塞　隔空判讀心電圖！醫消聯手救回一命

▲▼金門縣首例到院前心電圖成功診斷急性心肌梗塞，快速啟動心導管小組挽救生命 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣首例到院前心電圖成功診斷急性心肌梗塞，並快速啟動心導管小組救回病患 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣醫療界再創新里程碑，近日消防局與衛福部金門醫院應用，成功快速診斷並救治急性心肌梗塞患者，該患者目前已康復出院。這是金門首例透過到院前心電圖及早辨識急性心肌梗塞，並在患者抵達醫院前啟動心導管小組，最終成功完成塗藥支架植入手術，成功挽救一條生命。

當時1名男子在家中突感胸痛、冷汗直流，消防局指揮中心當天下午5時5分接獲報案，迅速派遣救護車趕赴現場，金城分隊救護隊員吳昱霖與黃品翰在穩定病患狀況的同時，首次使用到院前12導程心電圖技術，並即時與金門醫院連線。由醫療指導醫師許弘璟快速判讀出患者的心電圖數據，確認為急性心肌梗塞後，隨即聯絡金門醫院急診室當班醫師許映晟，將相關數據傳給醫院心導管小組並啟動相關流程。

在病人到達醫院前，心導管小組根據收到的心電圖數據，立即準備相關的介入治療，經過精確的診斷和快速處置，醫療團隊成功為患者進行塗藥支架放置，顯著改善心肌血流，成功救回一條命。

今年5月由環遊國際旅行社董事長李沃耀先生捐贈4組及惟願中心基金會捐贈2組，共6組12導程心電圖機給金門縣消防局，並於7月正式上線為金門鄉親服務，由救護員執行到院前心電圖之處置，並和金門醫院進行到院前心電圖跨單位合作。

金門醫院心臟科許燕輔主任表示：「這次成功的處置不僅顯示了我們在急性心肌梗塞急救領域的技術進步，也體現了金門縣到院前緊急救護和醫療系統對於提高患者生存機率的堅定承諾。到院前心電圖技術的引入，為我們提供了更早的診斷機會，並有效縮短了治療時間，顯著提高了急救效率。」

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