黃呂錦茹被聲押　朱立倫：民主黑牢司法不公

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨晚號召群眾聚集北檢外抗議。今天清晨，黃呂錦茹等4人遭聲押禁見，黨主席朱立倫與黨公職在現場高喊「民主黑牢，司法不公」後於清晨5時自行離去。

▲國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者黃哲民攝）

台北地檢署昨天指揮法務部調查局約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文及第一區黨部執行長曾繁川等4人，並搜索國民黨台北市黨部等處。

朱立倫昨晚緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者前往北檢外集結聲援。支持民眾從晚間6時起陸續到場，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政也到現場聲援。

台北市警方昨晚派出上百名警力維持秩序，並七度舉牌勸導、警告、命令解散，但國民黨支持者仍堅持留守現場。

▲幽靈連署案，朱立倫場外聲援。（圖／記者劉昌松攝）

北檢檢察官經過漏夜偵訊後，今天清晨近5時向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文及曾繁川。

朱立倫在場外帶領黨公職高喊「民主黑牢，司法不公」，並強調必須用決心力挺，為台灣民主打拚。他表示，賴清德用司法黑手無法打垮他們的決心。

朱立倫也說，今天的羈押庭會力挺黃呂錦茹等人，並強調罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的決心不會被司法打壓。他呼籲各地朋友站出來，化悲憤為力量，踴躍連署。

朱立倫最後強調，要匯集全台朋友，4月26日在凱達格蘭大道喊出全民心聲，要求賴清德下台，這是共同的決心，大家拚了。