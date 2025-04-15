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民間反詐騙協會拜會警察大學　校長楊源明：科技打擊科技、協力反詐

▲▼ 。（圖／攝）

▲台灣民間反詐騙協會今日拜會警察大學校長楊源明（右7），希望從辦案源頭培訓專業的反詐警察隊。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

記者莊智勝／台北報導

台灣民間反詐騙協會今天拜會中央警察大學校長楊源明，希望從辦案源頭培訓專業的反詐警察隊，楊校長強調，現在的詐騙犯罪是「暴力結合暴利」，跨各種專業領域，必須「用科技打擊科技」，必須公私協力打擊詐騙犯罪。

反詐協會今天出席成員包括理事長許良源、常務理事黃金舜、總顧問唐錦祥、監事李宗昌、主委簡振芳、副主委董佳瑜，理事許福生、陳高超、張有朋。警大教務長蔡田木、系主任許福生、刑事局預防科長林書立也參與討論。

理事長許良源致詞指出，民間反詐騙協會希望能推動反詐騙的課程列為必修學分，從辦案源頭培訓專業的反詐警察隊；偵辦詐騙必須要有專業訓練、專責機構，協會可以協助推動修法、爭取預算；提供跨國資源，和國際警察聯手打擊跨國詐騙案，也會透過跨國提告，協助被害人求償。

楊源明校長表示，現在的詐騙犯罪都是沒有現場，都是虛擬，跨國而且跨專業領域，必須「用科技打擊科技」，偵查設備的升級就是要採購新的裝備，政府要全力支持，不然打擊詐騙，只能打擊到一半。

楊校長指出，詐騙集團經常用話術包裝各種投資詐騙，吸納很多專業人士參與詐騙集團，甚至還有教育訓練，非常專業，很難分辨真偽。詐騙犯罪涵括各種層面，如果能夠偵辦詐騙犯罪，大概沒什麼案子辦不了。

楊校長說，隨著科技進步，犯罪手法不斷更新，運用科技在遠端犯罪，包括洗錢，實務機關被逼必須進步，否則無法破案，警察大學的教學第一要科學偵查，例如幣流的分析，第二個要了解實務，結合實際案例。教務長蔡田木說，警大引進「雙師制度」，邀請外面的專家協助教學，才能和實務銜接。

陳高超指出，幫派都是組織犯罪，介入詐騙犯罪，是否能培養專業警察，成立反詐騙警察隊。楊源明認為，現在各個警察局都有偵辦詐騙犯罪的專責單位，竊盜犯罪已經大幅下降，詐騙犯罪攀升，2023年新加坡被詐騙的案件金額最高，運用駭客進行詐欺國際交易，現在的幫派詐騙犯罪，是暴力結合暴利。

李宗昌表示，詐欺犯罪發源於台灣，「發揚光大」在中國大陸，現在的洗錢已經從東南亞跑到杜拜、歐洲，增加幣流的追蹤難度。黃金舜提出一帖良方，因為長者經常是詐騙集團的詐欺對象，台灣藥局很普遍，跟一般民眾接觸頻繁，可以用藥局端來和年長者做聯繫結合，宣導反詐騙。

許良源理事長說，詐騙的被害人不分年齡、性別、職業、教育，高知識分子例如教授、會計師、律師被騙的也很多，凸顯反詐騙宣導的重要性，更重要是落實執行。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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