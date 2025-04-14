韓亞諾也被爆乳女荷官打敗　賭客狂輸怨：緊身低胸害無法專心

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，為了躲避警方查緝，將德州撲克賭場藏身於中原二街一處高級社區豪宅，在臉書社團打廣告，並聘請爆乳女荷官吸引賭客上門。警方清查賭客名單，赫然發現男星韓亞諾也在之中，其他賭客遭逮時抱怨，因女荷官身材過於姣好，導致無法專心打牌，據悉，韓亞諾當晚也輸了3萬元。

▲賭場聘請爆乳女荷官遭警方查獲，賭客怨「無法專心」。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，該賭場負責人33歲林男，今年3月份以每個月3萬元代價，租下中和中原二街一處高級社區豪宅，並在臉書社團貼文，招攬德州撲克賭客，再聘請36歲林姓女荷官，穿著低胸黑色緊身衣吸引賭客，並限制最低1萬元才能入桌、大小盲注50，最高則無上限。男星韓亞諾當晚在賭場狂輸3萬元。

▲警方查獲現場負責人、女荷官、工作人員及賭客共21名。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方循線破獲，將現場負責人、女荷官及賭客韓亞諾等人帶回偵辦，並查扣抽頭金新臺幣72萬，賭資74萬及賭具1批等證物，其中一名賭客還向警員抱怨，整場都在注意爆乳女荷官，根本無法專心打牌。詢後警方依賭博罪將林男、林姓女荷官及工作人員許男、楊男、周男等5人移送新北地檢署偵辦，另包含韓亞諾等16名賭客，則依違反社會秩序維護法裁處。

▲警方在現場賭客中赫然發現男星韓亞諾(紅圈)。（圖／記者陸運陞翻攝）