洩漏機密給外籍供應商！科技大廠工程師遭解職　提告求償吞敗

▲一名科技廠工程師涉嫌將製造機密降級後，洩漏給外籍公司遭開除。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本新聞無關）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名任職於國內某科技大廠的工程師，因涉嫌將公司機密製程資料降級後，再外洩給外籍設備供應商，遭公司解雇。他認為遭非法解僱，提起民事訴訟，要求恢復工作權並求償300萬元，不過橋頭地方法院審理後認為，公司解雇行為合法，駁回其請求。

判決指出，這名工程師月薪約9萬5000元，自2022年6月起被派至集團旗下子公司支援新製程設備開發，但在任職期間，母公司發現他在與外籍供應商的電子郵件往來中，未經授權地將機密等級為「B」的技術文件降為「C」等級，並轉發給對方，恐導致核心技術外洩。

母公司認為，根據內部機敏文件管理規定，「B」級資料非經處長級主管核准，不得向第三方透露。而該工程師不僅擅自更改文件等級並寄出，且並非初犯，早於2020年即曾洩漏機密資料，並因此遭記2大過及2小過，因此以重大違反保密規範為由將其解職，並同步將其移送地檢署偵辦，目前刑事部分仍在智慧財產法院審理中。

遭到解職後，工程師不服，主張自己僅與供應商進行技術討論，未接獲任何限制通知，且公司在解雇前未依規定提供檢討與改善機會，已違反《勞動基準法》，因此向法院訴請自2023年5月起至復職期間的薪資補發，並要求精神撫慰金300萬元。

審理期間，法院調查發現該工程師入職後曾參與10次資安訓練課程，對公司保密規定理應熟知，且內部系統也有相關規範供查閱，他卻反覆違規，並於此次事件中累計寄出30封含機密資料的郵件，明顯違反公司政策。

法官認定，工程師行為已造成母公司重大風險與損害，解雇決定依法有據，駁回其訴訟請求，全案可上訴。