全台1.3萬超商變「戰時樞紐」？　總統府：尚無具體規劃

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，政府規劃全台1.3萬間超商，打造成「戰時樞紐」，配給口糧和醫療用品。對此，總統府13日表示，加強韌性、有備無患是重要原則，力求面臨複合型災害或緊急狀態時，能夠有更完整而安全便利的物資供應網絡；不過，目前政府尚無如媒體報導的具體規畫。

總統府發言人郭雅慧表示，，在全社會防衛韌性委員會討論時，大賣場業者分享921救災角色與經驗，也有委員提議參酌國際經驗加入民間通路合作，這些意見都是重要參考；不過，目前政府尚未如媒體報導所稱的具體規畫。

郭雅慧指出，為了強化全社會防衛韌性，政府相關單位持續就「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」等五個面向進行盤整與驗證。

郭雅慧說，相關的戰略物資配送場域及配送方式，政府原就設有配送站機制，並持續以安全性、可及性、專業性為原則，參酌國內外經驗規畫精進。惟警察人員並不會如特定外媒所稱「派往前線」，而是協助維持社會治安、管制交通物流秩序，關鍵基礎設施防護等重要的國民保護任務。

郭雅慧強調，加強韌性、有備無患是重要原則，力求面臨複合型災害或緊急狀態時，能夠有更完整而安全便利的物資供應網絡。她提到，疫情期間配送口罩、酒精等民間通路業者與志工服務團體亦加入抗疫行列，未來也會將經驗納入全社會防衞韌性體制。