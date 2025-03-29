3千在台緬生「擔憂家鄉7.7強震」　教育部：請假返國不列入缺課

▲鄭英耀表示，針對在台近3千名緬甸學生，提供返鄉、課業及心理輔導的必要協助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

緬甸7.7強震造成緬甸與泰國出現重大傷亡。教育部長鄭英耀今（29日）表示，目前在台就學緬甸學生約2973人，已請各校全面啟動三級輔導機制，並提出三措施協助，若學生因強震影響而需請假返鄉，將不列為缺課，並請學校給予課業與實習課程補救措施，授課老師可針對個別學生特殊情形調整評分方式，確保學生安心就學。

緬甸強震造成緬甸重大傷亡，目前光緬甸死亡人數超過千人、受傷人數超過2千人。教育部長鄭英耀下午參加信誼兒童動畫獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時也針對教育部全面啟動僑外生心理輔導一事進行說明。

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鄭英耀表示，這次緬甸強震規模和921差不多，泰國也在今天宣布停課，目前在台就學緬甸學生約2973人，為了讓這些在台灣唸書的緬甸學生能安心唸書，教育部已請各校全面啟動三級輔導機制及資源連結機制，並請導師多加關心僑外生在校生活情形。

鄭英耀表示，上述來自緬甸的學生，不管是就讀高中或技專校院與大學的學生，若需要返國探親，學校透過災難救助系統，給予必要協助，若學生回國後無法立即返台，也要提供相關協助機制。

教育部補充說明，若僑外生家庭因地震發生重大變故，確有返國需求，教育部已請各校確保學生學習權益，並提供彈性學習措施。學生受強震影響需返鄉請假而缺課，將不列入計算，並請學校提供必要協助，包括學生返校後，學校應提供課業及實習課程補救措施，教育部將協助補助教師鐘點費與材料費等相關經費。

此外，教育部指出，授課教師可針對個別學生的特殊情形調整評分方式，採取多元評量，以確保學生學習不中斷。而針對有需要學生，學校應提供必要的諮商與輔導服務，協助其適應學習與生活。

教育部表示，將持續關注後續發展，並與學校密切合作，確保受影響僑外生獲得充分的支持與關懷。此外，有需求的僑外生也可利用NISA專線服務電話(0800-789-007)，周一至周五上午9時至下午5時由專人接聽，非上班時間提供語音答錄服務，確保學生能獲得所需的協助與關懷。