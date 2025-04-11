收工作邀約「先付訂金超有誠意」？舞者2個月後才知是詐騙

記者黃翊婷／綜合報導

一名舞者日前收到一名網友臉書私訊，邀請他參加一場私人聚會表演，還一直說要先付訂金以示誠意，他沒有多想便給出銀行帳戶，沒想到2個月之後自己的帳戶竟然被列為警示帳戶，這才驚覺自己被當成詐團人頭戶了。

▲詐團謊稱要先支付訂金，向受害者索取帳戶資料。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名熱愛跳舞的舞者經常在社群平台分享表演影片，某日他收到一名網友臉書私訊，邀請他參加一場私人聚會表演，雙方聊了幾句之後，便互加LINE好友進行更詳細的溝通。

舞者提到，該名網友很有誠意，一直說要先支付訂金，這樣才能確保他一定會出席表演，當時他還覺得這個人挺上道，不像先前某些邀約單位，演出後要請領費用總是找藉口拖欠，導致他做白工，於是沒有多想就給出自己的銀行帳戶資料。

奇怪的是，該名網友取得舞者的銀行帳戶資料之後，便沒了消息。舞者說，起初他以為是網友反悔了才沒有繼續洽談，結果1個月之後，帳戶突然有一筆錢匯入，他以為是訂金，於是開始構思舞蹈和曲目的搭配事宜，但再過了1個月，帳戶又有第二筆錢匯入，他這才開始起疑。

舞者表示，後來他去銀行辦事，被行員告知帳戶已經被列警示帳戶，無法正常使用，急忙跑去派出所報案，一查才知道，原來過去2個月收到的那些款項，都可能涉及詐騙案件，他的帳戶竟被詐團利用淪為洗錢工具。

警方表示，這類型的詐騙都是以「騙取帳戶資訊」為目的，詐團成員會在社群平台尋找合適的下手對象，再要求加LINE聯繫，接著謊稱要支付工作款項，取得受害者的帳戶資料進行洗錢。

警方提醒，民眾千萬不要把銀行帳戶資料提供給陌生人，若帳戶有不明款項匯入，記得聯繫銀行並立刻報警，有任何疑問也可以撥打165諮詢，以免受騙成為詐團的利用工具。