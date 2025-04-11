2025屏東第一鮪拍出！喊價230萬7200　澎坊公司連3年衝第一

▲2025屏東第一鮪11日拍賣 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2025 屏東黑鮪魚文化觀光季的天下第一鮪，今(11)日上午在東港漁魚市場熱鬧舉行拍賣會，縣長周春米擔任拍賣官與藝人董至成一搭一唱炒熱氣氛下，最後由在地企業「澎坊股份有限公司」以每公斤1萬300元、拍賣總價為230萬7200元得標；這也是澎坊公司連三年得標。」

今天上午在鞭炮隆隆聲響中，海巡署巡防艇引導第一鮪漁船「茂豐祥號」入港，縣長周春米、農業部政務次長黃昭欽、漁業署副署長林頂榮、海巡署南部分署副分署長陳朝陽、美國在台協會(AIT)高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、屏東縣議會前議長林清都等人共襄盛舉，周縣長並登船為今年屏東第一鮪加冕掛牌，經公開秤重，宣布第一鮪身長219公分、重達224.6公斤。

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拍賣價以每公斤新台幣1000元為底標，最後由澎坊股份有限公司總經理常春媚以每公斤1萬300元、總價230萬7200元得標，價格與去年相同。

漁業署副署長林頂榮表示，東港是黑鮪魚的故鄉，台灣一年產量2000公噸約有6、7成來自東港，政府也對黑鮪的捕撈管控嚴格，包括每艘漁船都要登記、每尾都有身分證，確保每一口生魚片都是永續安全，讓漁獲源源不絕，刺激漁村經濟成長。

周縣長恭喜陳船長捕獲屏東第一鮪。東港籍的「茂豐祥號」漁船船長陳睿豪討海資歷7年，2年前繼承父業升上船長，恰好在他32歲生日當天捕獲屏東第一鮪，成為有史以來最年輕的第一鮪船長。陳船長表示感謝，希望後續捕獲黑鮪魚的漁民都可以賣到很好的價格。

傳播暨國際事務處表示，屏東黑鮪魚文化觀光季自5月3日至7月6日，期間將舉辦海洋音樂會、琉住你音樂會、在地美食推廣宴、大鮪市集、經典之夜、街道環境燈飾、在地商家優惠方案，並與高鐵合作推出高鐵假期遊程等，以及活動期間限定文創品「潮鮮袋」及「鮪魚造型冰棒」等，詳情可上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。