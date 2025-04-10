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改善性功能、漏尿　林佳達醫師導入低能量體外震波治療

▲▼ 低能量體外震波與磁波椅 ，幫助男性性功能改善和女性漏尿治療。泌琪林林佳達醫師：非侵入性治療幾乎沒併發症 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 藉由低能量體外震波與磁波椅 ，幫助男性性功能改善和女性漏尿治療，林佳達醫師指稱非侵入性治療幾乎沒併發症 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

累積15年行醫經驗，2022年返鄉到嘉榮醫院服務的林佳達醫師，致力於引進各式的先進治療儀器，造福嘉義民眾；今年離職後，鑑於性功能障礙者常會病急亂用藥，與長者漏尿造成戶外活動的困擾，加上泌尿科病患需要的隱私性與醫療諮詢的必要性，二月間開設泌琪林泌尿科診所，為讓診所患者也能獲得新世代設備的治療，引進了改善性功能低能量體外震波、治療尿失禁磁波椅等儀器，造福男女患者。

▲▼ 低能量體外震波與磁波椅 ，幫助男性性功能改善和女性漏尿治療。泌琪林林佳達醫師：非侵入性治療幾乎沒併發症 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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泌琪林泌尿科診所院長林佳達醫師說表示，處在「再生醫學」蓬勃發展的時代，「低能量體外震波」的發明，使得勃起障礙變得能被「治癒」，而非僅僅是控制而已。在雲嘉地區，他率先各診所引進德國原廠的震波儀，低能量體外震波最大的特色就是「男性性功能」的治療，該儀器是一種無侵入性、無痛、免住院、幾乎沒併發症，勃起功能障礙的正規治療方法，每次只要15分鐘（每週進行一次，一個療程為6-12次），藉由極輕微的破壞、造就男性生殖器海綿體血管新生，從而增進勃起的功能，讓民眾逐漸恢復美滿的「性福生活」。

林佳達醫師說，他在台北累積15年的行醫經驗（先後任職於台北慈濟以及雙和醫院兩家醫學中心），於民國111年返嘉服務，於台中榮總嘉義分院任職期間，致力引進各式各樣的先進治療設備，造福患者，但發現醫院的看診模式與他的理想不大相同，決定自行開立診所，讓患者醫療與照顧，能符合他的理想。

▲▼ 低能量體外震波與磁波椅 ，幫助男性性功能改善和女性漏尿治療。泌琪林林佳達醫師：非侵入性治療幾乎沒併發症 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，他在醫院期間，發現近年來有許多年長女性朋友有「尿失禁」的困擾，因此每週三，泌琪林診所也特聘婦女泌尿專家女醫師陳慧雅駐診，陳醫師表示，導致女性尿失禁的常見原因，一般簡單分為[應力性尿失禁]與[急迫性尿失禁]，應力性尿失禁的成因為多產、更年期、以及老化等等，而急迫性尿失禁的成因多為感染、退化、糖尿病為主要因素。

陳醫師說，泌琪林泌尿科診所引進韓國原廠最高等級的磁波椅，期待能幫助更多女性的患者，讓她們不再為尿失禁而困擾、擁有更好的生活品質。他說，[磁波椅治療]是一種[被動式的凱格爾運動]，利用磁波加強骨盆的肌肉及支撐膀胱壓力的尿道，達到禁尿的效果，此外，磁波治療還可以放鬆骨盆與膀胱的肌肉，緩解膀胱過動症症狀，也能緩解許多婦女都會有的骨盆腔疼痛，「磁波椅」治療尿失禁已經是全世界公認有效的治療。

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