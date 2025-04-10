國軍左營總醫院祭出百萬年薪　邀美和科大護理系學生加入

▲美和科技大學與國軍左營總醫院4月7日簽訂合作協議 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

美和科技大學與國軍左營總醫院日前簽訂合作協議，雙方就醫護專業實習、學術交流、人才培育及健康照護資源共享等面向展開全方位合作。

國軍左營總醫院院長杜旻育指出，醫院長年深耕左營及楠梓地區，這次主動開放合作名額，想邀請美和科大護理系學生加入軍醫體系，提供一系列優渥的獎勵措施，包括「優秀護理學生獎助金」、「引薦及試用期完成簽約等獎勵金」，畢業後入職一般病房護理師年薪可達新臺幣70萬至100萬元，急重症單位年薪更可達85萬至110萬元，遠高於一般醫療院所薪資水平，盼吸引優秀醫護人才，強化左營、楠梓地區的醫療服務量能。

而素有「護理搖籃」之稱的美和科技大學，透過合作協議的簽訂，提供師生有機會深入軍醫實務場域進行專業實習與研究交流，左營總醫院也將在臨床教學、專業訓練與衛教推廣等方面提供豐富資源，雙方將攜手推動護理教育與臨床實務接軌，培育優秀醫護人才，共同為台灣醫療體系注入新活力。

校長王建臺表示，美和長年致力於培育專業且具人文關懷素養的護理人才，這次與國軍左營總醫院締結策略聯盟，不僅拓展了學校產學合作版圖，還希望建立長期穩定的夥伴關係，規劃實習、職涯諮詢、臨床專業訓練等多項培訓方案，強化學生臨床實務能力及職涯發展機會，實現教育與醫療服務的無縫接軌。