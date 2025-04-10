遭逮畫面曝！玖壹壹師弟Gambler涉毒　警上門「刪手機訊息」滅證

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

曾參與《大嘻哈時代》選秀節目、被稱為「台饒超新星」的饒舌歌手Gambler（本名楊智翔），近日爆出涉毒案。蘆洲警方逮捕一名毒蟲時，該名毒蟲供出楊男及其23歲楊姓女友販賣大麻，經搜索楊男住處，當場查獲3罐含第二級毒品依托咪酯成分的電子煙油，不過楊男供稱女友不知情，且把手機訊息刪除，遭聲押禁見獲准，楊女則2萬元交保，而Gambler落網的畫面也曝光。

據了解，警方先前偵辦毒品案件時，從其他毒犯口中掌握Gambler涉販賣大麻，並稱楊男及其女友皆有販賣。專案小組掌握線索後，7日下午持搜索票前往Gambler位於新北市汐止區的住處執行搜索行動，結果在屋內查獲3罐疑似含有依托咪酯的煙油，並發現疑似販售毒品相關證物，而楊男從住處被帶走也畫面也曝光。

▲嘻哈新星Gambler(左2)涉販賣大麻，家中搜出含第二級毒品依托咪酯成分的電子煙油。（圖／記者陳以昇翻攝）

楊男否認販售毒品，僅承認持有部分煙油，並把手機對話刪除，有滅證、串證之虞遭聲押禁見獲准，而楊男稱女友不知情一肩扛起，楊女以2萬交保。而警方到楊男住家時，發現另外有一名楊男的34歲鄭姓刺青師朋友在場，且刺青師身上也有煙彈，不過要化驗才知道有沒有依托咪酯成分，無保請回。

Gambler的經紀人表示：「我們還在跟律師了解中，如歌手個人行為涉及不法，公司會嚴重譴責，不會包庇之外，也會依照合約處理。」並表示，目前全面停止Gambler一切演藝活動，「靜待司法調查並終止合約關係。」混血兒娛樂臉書也發文強調公司嚴重譴責不法行為。