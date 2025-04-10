多國拍馬屁求談判！川普喊「關稅政策是傳奇」：輪到我們狠削一筆

▲川普對等關稅突大轉彎，延緩90天實施。（圖／達志／美聯社）

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美國總統川普（Donald Trump）日前在國會共和黨全國委員會（Republican National Committee，NRCC）舉辦的募款活動中發表演說，再次為新的貿易政策辯護，稱在推出對等關稅措施後「各國都在排隊等著跟我談判」，他也相信，此一政策將使他國成為美國的俎上肉，任人宰割。

據《鏡報》報導，川普形容當前的對等關稅政策引起「良好」且「具有傳奇色彩」的局勢，並強調他將關稅視為談判的工具，以爭取對美國更有利的貿易協議。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）隨後也證實此一說法，並表示若其他國家希望藉由談判調整關稅，美方將傾聽對方的最佳提案。

川普在活動中語出驚人地表示，「這些國家打電話給我、對我阿諛奉承（kissing my ass，意即「拍馬屁」）……，他們渴望達成協議，真的、真的很想達成協議。他們說『拜託、拜託，先生，來談個協議吧，我什麼都願意做』。」接著他將話鋒轉向批評黨內的反對聲浪，「然後你會看到某個喜歡出風頭的共和黨人士跳出來說『我認為國會應該接手談判』。拜託，你根本不懂怎麼談判，我才是那個談判的人。」

另一方面，面對來自盟友陣營的批評，川普並未退縮，也為此前針對中國徵收高達104%的關稅辯護，稱是對中國「多年來的掠奪行為」的報復，「中國一直對我們上下其手，現在輪到我們反削他們一層皮、狠撈一筆（It’s our turn to do the rippin）。」他承認，104%的關稅聽起來「非常荒謬」，但也指出，中國對美國商品課徵的關稅「過去也超過100%」，因此美國這樣的行為非常合理，「中國現在將會為此向我們的國庫支付一大筆錢，這些都是稅收。」

然而，許多批評者立即在社群平台上駁斥川普的說法。有網友在X留言，「拜託，怎麼沒有人告訴他，根本不是這樣運作的？他老是重複這種錯誤說法，真的讓人崩潰。」另有網友指出，「共和黨的國會議員怎麼能明知道他在當面撒謊，卻還能接受？眼看股市下跌，選民的工作也可能因經濟衰退而岌岌可危，這個傢伙卻還在說謊。」還有人直言，「中國一毛關稅都不會付。」

此外，英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）在國會聯絡委員會接受質詢時，展現較為謹慎的態度，「我的直覺認為，我們不該貿然做出報復決定，因此我不會改變目前的方針。」他也補充說，「當然我們需要保留應對選項，也要做好報復的準備，但我認為，設法談判出能減緩關稅衝擊的安排，才是更好的做法。」

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