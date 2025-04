多國拍馬屁求談判！川普喊「關稅政策是傳奇」：輪到我們狠削一筆

▲川普對等關稅突大轉彎,延緩90天實施。(圖/達志/美聯社)

圖文/CTWANT

美國總統川普(Donald Trump)日前在國會共和黨全國委員會(Republican National Committee,NRCC)舉辦的募款活動中發表演說,再次為新的貿易政策辯護,稱在推出對等關稅措施後「各國都在排隊等著跟我談判」,他也相信,此一政策將使他國成為美國的俎上肉,任人宰割。

據《鏡報》報導,川普形容當前的對等關稅政策引起「良好」且「具有傳奇色彩」的局勢,並強調他將關稅視為談判的工具,以爭取對美國更有利的貿易協議。白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)隨後也證實此一說法,並表示若其他國家希望藉由談判調整關稅,美方將傾聽對方的最佳提案。

川普在活動中語出驚人地表示,「這些國家打電話給我、對我阿諛奉承(kissing my ass,意即「拍馬屁」)……,他們渴望達成協議,真的、真的很想達成協議。他們說『拜託、拜託,先生,來談個協議吧,我什麼都願意做』。」接著他將話鋒轉向批評黨內的反對聲浪,「然後你會看到某個喜歡出風頭的共和黨人士跳出來說『我認為國會應該接手談判』。拜託,你根本不懂怎麼談判,我才是那個談判的人。」

另一方面,面對來自盟友陣營的批評,川普並未退縮,也為此前針對中國徵收高達104%的關稅辯護,稱是對中國「多年來的掠奪行為」的報復,「中國一直對我們上下其手,現在輪到我們反削他們一層皮、狠撈一筆(It’s our turn to do the rippin)。」他承認,104%的關稅聽起來「非常荒謬」,但也指出,中國對美國商品課徵的關稅「過去也超過100%」,因此美國這樣的行為非常合理,「中國現在將會為此向我們的國庫支付一大筆錢,這些都是稅收。」

然而,許多批評者立即在社群平台上駁斥川普的說法。有網友在X留言,「拜託,怎麼沒有人告訴他,根本不是這樣運作的?他老是重複這種錯誤說法,真的讓人崩潰。」另有網友指出,「共和黨的國會議員怎麼能明知道他在當面撒謊,卻還能接受?眼看股市下跌,選民的工作也可能因經濟衰退而岌岌可危,這個傢伙卻還在說謊。」還有人直言,「中國一毛關稅都不會付。」

此外,英國首相施凱爾(Sir Keir Starmer)在國會聯絡委員會接受質詢時,展現較為謹慎的態度,「我的直覺認為,我們不該貿然做出報復決定,因此我不會改變目前的方針。」他也補充說,「當然我們需要保留應對選項,也要做好報復的準備,但我認為,設法談判出能減緩關稅衝擊的安排,才是更好的做法。」

