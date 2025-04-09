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快訊／新光三越氣爆最新進度曝！多人改列被告　中檢已寄出傳票

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆有多人轉列被告，中檢將陸續傳訊。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆釀5死38傷，有媒體報導傳出12樓瓦斯感知器遭拆除、總開關沒關閉。對比欣中天然氣第一時間聲明，強調事發3天前已拆表並且封塞管路完畢，案情依舊在羅生門。據了解，中檢已列出多名被告，並且寄出傳票，目前已排程但尚未傳訊。此外，欣中天然氣可能是案件關鍵，惟專案小組目前未接獲再次前往搜索指示。

台中地檢署指出，本案截至8日止，專案小組進入現場勘查9次，複訊人數累計證人50名（64人次），均以證人身分傳訊。對於日前收到消防局陳送之火調報告，專案小組已即時進行研究、分析，並持續進行各項偵查作為，對於可能涉及刑責之人研析犯罪嫌疑、適時轉列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查，儘速還原事實全貌、釐清責任歸屬。

中檢強調，請外界切勿過度臆測，依據全案蒐證所得證據資料，對於可能涉及刑事責任之案關人員包含業者、廠商、施工單位等進行全面調查、釐清，並非只針對特定身分、廠商，亦不侷限於特定、單一疏失行為進行究責，對於究責對象及範圍，尚待偵查終結始能全盤認定。

欣中天然氣在2月13日事發當天說，技術人員已配合市府、消防局、鑑識小組至氣爆現場逐樓進行勘察，勘查結果確認天然氣管外觀及封塞塞頭均完整正常，以天然氣專用激光器材，確認無瓦斯洩漏反應，現場亦無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

欣中天然氣今日再度回應，有關媒體報導新光三越氣爆案與本公司有關之內容，多屬臆測，檢調偵查期間不便說明，作業程序均是依照新光三越請求、SOP進行，沒有其餘動作。

新光三越說，在偵查不公開下，全力配合檢警消各單位進行調查。新光三越也希望盡快釐清事件真相，如同我們一再強調，新光三越會負起該負的責任，決不逃避。

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