綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

▲總統府總統辦公室諮議吳尚雨涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉，遭聲押獲准。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉外洩機敏資料給中國，本刊進一步調查，發現台北地檢署偵辦此洩密案，至今一共有4名被告，除盛以外，還有民進黨前民主學院前副主任邱世元、總統府總統辦公室諮議吳尚雨，及新北市議員李余典特助黃取榮涉案。北檢2月中旬發動搜索，傳訊邱、吳、黃3人後，認為犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲押獲准，盛則在約談後以20萬元交保。

本刊掌握，吳尚雨2022年進入時任副總統的賴清德辦公室任職，負責處理副總統行程；2024年賴清德順利當選後，吳也被留任，隨賴進入總統辦公室擔任諮議。不過吳涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉。

吳尚雨、邱世元都是資深民進黨黨工，兩人在2016年民進黨重返執政前，就都已在民進黨中央黨部任職多年，都屬「組織掛」幕僚，吳曾在青年部、社運部、活動部等單位任職，邱則歷練過組織部、社運部，還曾在2019年短暫擔任過宗教部主任。

▲邱世元（右）涉案遭收押。（翻攝臉書）

不過吳、邱兩人後來發展大不同，邱世元在2023年賴清德接任黨主席後，因作風問題離開中央黨部，後雖仍與黨內保持聯繫，但始終沒能被返聘；2023年底立委選舉打得正熱時，民進黨遭新黨立委參選人游智彬持照片指控有「花酒案」，當時黨內懷疑是邱世元將聚會照片流出，邱則發聲明否認，強調自己毫無所悉，並趁機對黨表忠。

邱世元以新北三重為活動根據地，自稱「三重金城武」，因此與李余典特助黃取榮相熟。邱世元與地方許多民間社團往來頻密，對宗間團體也經營甚深，其作風高調，所到之處必打卡，並大量標記同場與會友人以顯人脈，並常組織大型聚會，把熟悉、不熟的人叫來一起吃喝宴飲。

▲2019年黃取榮（右）身穿特助背心陪李余典到黨部進行立委初選登記。（翻攝李余典臉書）

邱的臉書在案發後並未關閉，仍陸續有朋友在各種聚會場合標記他，然細究貼文內容，可發現邱本人在元宵節後、2月16日貼出最後一篇參加台北市台南市同鄉會新春團拜文章後，就未再主動發文；2月22日還有友人在臉書關心邱，問他「兄弟還好嗎？擔心你喲…」

有別於邱世元的高調，年紀相對邱較輕的吳尚雨則被黨內同志形容是「非常任勞任怨的好咖」「很多瑣事無法處理都可以找他」，吳在黨部歷練社運部、民主學院等單位，一度因無法適應部門領導風格問題離開黨部，轉到民間單位任職，後來文總倚重其舉辦活動的歷練，將之延攬至會內擔任展覽部組長；2022年賴清德的副總統辦公室與他的府外辦公室「博辦」有人員流動，副總統辦公室出缺，高層就找了吳尚雨入府。

吳尚雨在洩密案爆發前，是總統府總統辦公室諮議，身分敏感，檢調動作也相對謹慎，不少總統府員工只覺得怎麼農曆年後就好久沒看到吳、其臉書亦關閉，形容吳「消失了」，不知原來他竟是因案被押。



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