　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

總統府總統辦公室諮議吳尚雨涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉，遭聲押獲准。（本刊資料照）

▲總統府總統辦公室諮議吳尚雨涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉，遭聲押獲准。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉外洩機敏資料給中國，本刊進一步調查，發現台北地檢署偵辦此洩密案，至今一共有4名被告，除盛以外，還有民進黨前民主學院前副主任邱世元、總統府總統辦公室諮議吳尚雨，及新北市議員李余典特助黃取榮涉案。北檢2月中旬發動搜索，傳訊邱、吳、黃3人後，認為犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲押獲准，盛則在約談後以20萬元交保。

本刊掌握，吳尚雨2022年進入時任副總統的賴清德辦公室任職，負責處理副總統行程；2024年賴清德順利當選後，吳也被留任，隨賴進入總統辦公室擔任諮議。不過吳涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉。

吳尚雨、邱世元都是資深民進黨黨工，兩人在2016年民進黨重返執政前，就都已在民進黨中央黨部任職多年，都屬「組織掛」幕僚，吳曾在青年部、社運部、活動部等單位任職，邱則歷練過組織部、社運部，還曾在2019年短暫擔任過宗教部主任。

邱世元（右）涉案遭收押。（翻攝臉書）

▲邱世元（右）涉案遭收押。（翻攝臉書）

不過吳、邱兩人後來發展大不同，邱世元在2023年賴清德接任黨主席後，因作風問題離開中央黨部，後雖仍與黨內保持聯繫，但始終沒能被返聘；2023年底立委選舉打得正熱時，民進黨遭新黨立委參選人游智彬持照片指控有「花酒案」，當時黨內懷疑是邱世元將聚會照片流出，邱則發聲明否認，強調自己毫無所悉，並趁機對黨表忠。

邱世元以新北三重為活動根據地，自稱「三重金城武」，因此與李余典特助黃取榮相熟。邱世元與地方許多民間社團往來頻密，對宗間團體也經營甚深，其作風高調，所到之處必打卡，並大量標記同場與會友人以顯人脈，並常組織大型聚會，把熟悉、不熟的人叫來一起吃喝宴飲。

2019年黃取榮（右）身穿特助背心陪李余典到黨部進行立委初選登記。（翻攝李余典臉書）

▲2019年黃取榮（右）身穿特助背心陪李余典到黨部進行立委初選登記。（翻攝李余典臉書）

邱的臉書在案發後並未關閉，仍陸續有朋友在各種聚會場合標記他，然細究貼文內容，可發現邱本人在元宵節後、2月16日貼出最後一篇參加台北市台南市同鄉會新春團拜文章後，就未再主動發文；2月22日還有友人在臉書關心邱，問他「兄弟還好嗎？擔心你喲…」

有別於邱世元的高調，年紀相對邱較輕的吳尚雨則被黨內同志形容是「非常任勞任怨的好咖」「很多瑣事無法處理都可以找他」，吳在黨部歷練社運部、民主學院等單位，一度因無法適應部門領導風格問題離開黨部，轉到民間單位任職，後來文總倚重其舉辦活動的歷練，將之延攬至會內擔任展覽部組長；2022年賴清德的副總統辦公室與他的府外辦公室「博辦」有人員流動，副總統辦公室出缺，高層就找了吳尚雨入府。

吳尚雨在洩密案爆發前，是總統府總統辦公室諮議，身分敏感，檢調動作也相對謹慎，不少總統府員工只覺得怎麼農曆年後就好久沒看到吳、其臉書亦關閉，形容吳「消失了」，不知原來他竟是因案被押。


更多鏡週刊報導
【獨家】前立法院長辦公室遭對岸滲透　游錫堃前助理洩密遭20萬元交保
鍾文智案落跑案的庭長及法官硬起來　當庭押遠航前董座張綱維
愚人節軍演搭低端文宣　國安人士：操作心智讓各國訝異

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞股嚇崩！越南股市摔最重　日股一度重挫1600點
他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手
台灣YouTube Premium「無預警漲價」！會員錯愕
KID豪宅首曝光！　花3年翻修
川普關稅重砲　專家淡定：會為「明年1情況」轉彎
金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親哥再次回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

偷超商39元蛋糕！還放1隻「已故米奇」　惡行全都錄劣男慘了

70年鄭記豬腳飯熄燈！排隊「解壓縮」爆衝突　饕客急報警

高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

4年前被騙！老翁買「綜合福利契約」險遭詐25萬　警成功攔截

獨／大毒蛇步槍火力驚人！美無差別屠殺都有它　山寨貨超多

憲兵殺女友2度辱屍！變態原因曝　第1次太快：性行為品質太差

獨／瞎！詐賭引爆竹聯、天道火拚　槍手繳突擊步槍...竟是山寨貨

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

偷超商39元蛋糕！還放1隻「已故米奇」　惡行全都錄劣男慘了

70年鄭記豬腳飯熄燈！排隊「解壓縮」爆衝突　饕客急報警

高雄輕軌又被撞！三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦　高捷將求償

綠幕僚洩密案再升高　總統府諮議吳尚雨3人遭收押

4年前被騙！老翁買「綜合福利契約」險遭詐25萬　警成功攔截

獨／大毒蛇步槍火力驚人！美無差別屠殺都有它　山寨貨超多

憲兵殺女友2度辱屍！變態原因曝　第1次太快：性行為品質太差

獨／瞎！詐賭引爆竹聯、天道火拚　槍手繳突擊步槍...竟是山寨貨

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

黃氏兄弟瑋瑋爆受傷！　韌帶嚴重撕裂傷...最新情況曝光

韓國啦啦隊排名出爐！李多慧來台3年仍奪冠　「最強新人」擠掉李珠珢

檢調查洩密案驚見總統府諮議　府：背棄國家都應受最嚴厲制裁

直擊／百人圍觀木村拓哉！現身中山、大啖牛肉麵　粉絲嚇瘋：逛街巧遇天王

緯創緯穎加快「美國製造」　砸重金插旗美國設廠

捕捉古蹟夜間魅力！夜訪全台僅存清代一品官宅　賞福州式戲台建築

河北動物園「熊逃跑」　一天了還沒抓到

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

社會熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

即／基隆18歲女7樓住處墜落亡　行人目睹全程嚇傻

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

日籍婦高雄人行道慘遭撞飛搶救18天仍不治

男大生追到學妹不聽話　熊抱遭判刑

前立委羅志明涉共諜案羈押142天　無罪確定獲71萬補償

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

婦飲料店前抓狂「持刀追人」3歲女童受傷

獨／民眾報案聽到槍聲　驚見男陳屍中庭

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面